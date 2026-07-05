Принц Гарри принял решение в отношении своих детей

Кратко:
- Какое решение принял принц Гарри
- С чем оно связано
Меган Маркл, принц Арчи и принцесса Лилибет, возможно, не поедут в Лондон с принцем Гарри в конце этого месяца.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Page Six: "Причиной решения, вероятно, станут опасения со стороны службы безопасности герцога и отсутствие актуальной оценки рисков. Оценка рисков должна была состояться в марте, но по необъяснимым причинам была отложена".
"Такая оценка позволила бы получить более полное представление об угрозах и рисках, с которыми сталкиваются герцог и его семья", - заключил он.
Хотя People сообщило, что герцогиня Сассекская, Арчи и Лилибет не поедут в Лондон с герцогом Сассекским, источник утверждает, что это все еще возможно.
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О персоне: принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.
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