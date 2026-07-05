Принц Гарри принял решение в отношении своих детей

В Великобритании все обсуждают предстоящий визит принца Гарри с его семьей.

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Принц Гарри и Меган Маркл не могут решиться на переезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Кратко:

Какое решение принял принц Гарри

С чем оно связано

Меган Маркл, принц Арчи и принцесса Лилибет, возможно, не поедут в Лондон с принцем Гарри в конце этого месяца.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Page Six: "Причиной решения, вероятно, станут опасения со стороны службы безопасности герцога и отсутствие актуальной оценки рисков. Оценка рисков должна была состояться в марте, но по необъяснимым причинам была отложена".

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Принц Гарри и Меган Маркл принимают решение в отношении поездки / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Такая оценка позволила бы получить более полное представление об угрозах и рисках, с которыми сталкиваются герцог и его семья", - заключил он.

Хотя People сообщило, что герцогиня Сассекская, Арчи и Лилибет не поедут в Лондон с герцогом Сассекским, источник утверждает, что это все еще возможно.

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О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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