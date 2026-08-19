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Откуда на самом деле начиналась Киевская Русь: как выглядит древняя крепость

Анна Косик
19 августа 2026, 10:59
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Блогер рассказал, что скрывает древнее укрепление Киева.
Откуда на самом деле начиналась Киевская Русь: как выглядит древняя крепость
Блогер рассказал о важном укреплении в столице во времена Киевской Руси / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Где расположена древняя крепость, которая защищала Киев
  • Какой была Китаевская крепость тысячу лет назад
  • Почему укрепление считали почти неприступным

В Киеве немало мест, где история буквально скрыта под ногами. Одно из них - древняя крепость, которая раньше была укрепленным городом-поселением, когда-то защищавшим окрестности Киева.

Главред узнал, что о том, где расположена эта древняя крепость. Это в TikTok HistoryByMax рассказал украинский блогер Максим.

видео дня

По его словам, сейчас место, которое защищало окрестности столицы, выглядит как обычная горка или тропинка. Однако именно здесь когда-то располагалась средневековая крепость.

Масштаб древних сооружений и сегодня впечатляет. Даже несмотря на то, что от укрепленного городка сохранилось немного, рельеф местности дает представление о его былом величии.

Какой была Киевская крепость тысячу лет назад

Одной из особенностей древнего укрепления, по словам Максима, были ворота. Они имели необычную для своего времени конструкцию.

"Говорят, что тысячу лет назад вот здесь были ворота. И не простые, а подвесные. Представьте себе, в средневековой Украине уже существовали такие технологии", - отметил он.

Крепость была не просто отдельным укреплением. Ее основной задачей была защита города. Именно поэтому путь к цитадели был сложным для тех, кто пытался до нее добраться.

Почему крепость считали неприступной

Древнее укрепление имело целую систему обороны. На территории находились ворота, большие башни и другие сооружения, которые превращали крепость в мощный оборонительный комплекс.

"Говорят, что на этом месте побывал даже сам Андрей Боголюбский, тот самый завоеватель Киева. И даже он не смог с первого раза взять эту цитадель, поэтому ей дали прозвище Китаевская из-за её неприступности", - блогер Максим.

Смотрите видео о том, откуда начиналась Русь:

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Об источнике: HistoryByMax

HistoryByMax - YouTube-канал украинского блогера Максима, который рассказывает об интересных фактах из истории Украины. На канал подписано более 13 тысяч пользователей.

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