В Украине обнаружили самый старый дом, которому более 400 лет: как он выглядит

Вы узнаете:
- Где нашли самый старый украинский дом
- Чем особенный найденый дом
В Украине сохранился уникальный старинный дом, возраст которого достигает более 400 лет. Его случайно обнаружили в маленькой деревне, после чего постройку решили спасти и перевезти в музей в Пирогово.
Главред узнал, что об истории самого старого украинского дома на YouTube-канале HistoryByMax рассказал украинский блогер Максим.
Где нашли старейший дом в Украине
История уникального дома началась с путешествия молодого археолога, который отправился по Украине в поисках необычных исторических памятников. В маленьком селе он начал расспрашивать местных жителей о старинных постройках и предметах.
Именно тогда местные показали ему дом, который оказался чрезвычайно ценной исторической находкой. По словам блогера, археолог сразу понял, что перед ним не обычный старый дом.
По данным Центра исследования и возрождения Волыни, самый старый сельский дом нашли в селе Самары на Волыни. Год постройки полесского дома - 1587.
"Дом был обнаружен архитектором Сергеем Верговским в 1970 году. Это редчайший эталон старого жилища. Дом без сеней с пыльным отоплением. Стены из сосновых плах. Крыша двускатная на стропилах крыта соломой. На фронтонах ветровые доски с "кузнечиками"", - говорится в сообщении.
Дом также имеет три окна с деревянными задвижками, во входной стене есть щель для проветривания. Двери на бегуне. Курильная глинобитная печь на рубленном очаге. О том, что дом сохранился ещё с XVI века, свидетельствует дата на угловой стене.
Что сохранилось внутри старинного дома
Особую ценность сооружению придало то, что внутри остались предметы быта. Они не были вывезены или уничтожены, поэтому могли рассказать гораздо больше о жизни людей прошлых веков.
Смотрите видео о самом старом украинском доме:
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Об источнике: HistoryByMax
HistoryByMax - YouTube-канал украинского блогера Максима, который рассказывает об интересных фактах из истории Украины. На канал подписано более 13 тысяч пользователей.
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