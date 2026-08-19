В Украине обнаружили самый старый дом, которому более 400 лет: как он выглядит

Тот факт, что дом сохранился до наших дней, удивляет многих ученых со всего мира.

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Украинский дом, который поразил ученых / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, facebook.com/volyncentre

Вы узнаете:

Где нашли самый старый украинский дом

Чем особенный найденый дом

В Украине сохранился уникальный старинный дом, возраст которого достигает более 400 лет. Его случайно обнаружили в маленькой деревне, после чего постройку решили спасти и перевезти в музей в Пирогово.

Главред узнал, что об истории самого старого украинского дома на YouTube-канале HistoryByMax рассказал украинский блогер Максим.

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Где нашли старейший дом в Украине

История уникального дома началась с путешествия молодого археолога, который отправился по Украине в поисках необычных исторических памятников. В маленьком селе он начал расспрашивать местных жителей о старинных постройках и предметах.

Именно тогда местные показали ему дом, который оказался чрезвычайно ценной исторической находкой. По словам блогера, археолог сразу понял, что перед ним не обычный старый дом.

По данным Центра исследования и возрождения Волыни, самый старый сельский дом нашли в селе Самары на Волыни. Год постройки полесского дома - 1587.

"Дом был обнаружен архитектором Сергеем Верговским в 1970 году. Это редчайший эталон старого жилища. Дом без сеней с пыльным отоплением. Стены из сосновых плах. Крыша двускатная на стропилах крыта соломой. На фронтонах ветровые доски с "кузнечиками"", - говорится в сообщении.

Дом также имеет три окна с деревянными задвижками, во входной стене есть щель для проветривания. Двери на бегуне. Курильная глинобитная печь на рубленном очаге. О том, что дом сохранился ещё с XVI века, свидетельствует дата на угловой стене.

Самый старый украинский дом / фото: facebook.com/volyncentre

Что сохранилось внутри старинного дома

Особую ценность сооружению придало то, что внутри остались предметы быта. Они не были вывезены или уничтожены, поэтому могли рассказать гораздо больше о жизни людей прошлых веков.

Смотрите видео о самом старом украинском доме:

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Об источнике: HistoryByMax HistoryByMax - YouTube-канал украинского блогера Максима, который рассказывает об интересных фактах из истории Украины. На канал подписано более 13 тысяч пользователей.

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