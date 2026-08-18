Кто "выкопал" Чёрное море: историк рассказал правдивую историю образования водоёма

Историк объяснил, есть ли доля правды в российской истории о море, "выкопанном" украинцами.

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Историческая правда о Чёрном море / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, Википедия, NASA

Вы узнаете:

Как на самом деле образовалось Чёрное море

Есть ли доля правды в российской истории о Чёрном море

Почему пропагандисты РФ рассказывают, что Черное море "выкопали"

История о том, что украинцы якобы "выкопали" Черное море, давно используется российской пропагандой для распространения фейков об Украине. В то же время за этой выдумкой стоит вполне реальная история.

Главред узнал , что историк и политолог Александр Палий на своём YouTube-канале рассказал, откуда взялся известный пропагандистский тезис и что на самом деле известно о происхождении Чёрного моря.

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Кто "выкопал" Черное море украинцам

Утверждение о том, что украинские школьники якобы изучают в учебниках "выкопанное" украинцами Черное море, не имеет под собой никаких оснований. По словам Александра Палия, российская пропаганда неоднократно использовала эту выдумку, не приводя никаких подтверждений.

"Россияне набедрили, позаимствовав идею этой выдумки из одной юмористической программы на украинском телевидении, домыслив, придумав профессора, представьте себе, с фамилией Эдмунд Квасив", - сказал историк.

Как образовалось Чёрное море

Современное Чёрное море, по словам политолога, сформировалось примерно в 5600 году до нашей эры. До этого на его месте существовал пресноводный водоём, который был изолирован и наполнялся водами многочисленных рек.

"В современном виде Черное море сформировалось около 5600 лет до нашей эры, относительно недавно, когда, как считают ученые, произошел переток через Валентинский водопад из Средиземного моря по проливу Боспор, вырытому, собственно говоря, этим водопадом, в Чёрное море, которое до этого было пресным озером", - пояснил Палий.

Процесс наполнения Чёрного моря был достаточно быстрым по геологическим меркам. Примерно за 3–4 года водоём занял значительную часть территории и поглотил около 100 тысяч квадратных километров суши.

Почему российская пропаганда использует историю Черного моря

По мнению Александра Палия, история о "выкопанном" Чёрном море является примером типичного механизма российской пропаганды: к реальному историческому событию добавляют вымышленные утверждения, после чего подают их как правду.

Итак, украинцы не "выкапывали" Чёрное море - это пропагандистская выдумка. Реальная история водоёма гораздо интереснее: современное Чёрное море сформировалось в результате масштабных природных процессов, изменивших огромные территории.

Смотрите видео об истории Чёрного моря:

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О персоне: Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974 года, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006–2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает политическим консультантом. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и др., пишет Википедия.

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