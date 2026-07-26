Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Россия лгала веками: где на самом деле впервые упомянули название Украины

Юрий Берендий
26 июля 2026, 07:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Первое письменное упоминание этого слова датируется 1187 годом и полностью опровергает теорию московской пропаганды.
Россия лгала веками: где на самом деле впервые упомянули название Украины
Переяслав и первое упоминание слова "Украина": как Россия веками искажала историю / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Кто придумал название "Украина"
  • Когда впервые упоминается слово "Украина"
  • Какая страна появилась раньше: Украина или Россия

Украинский Переяслав времен Киевской Руси десятилетиями оставался мишенью целенаправленной московской информационной кампании. Россия стремилась не только похитить археологические находки региона, но и приуменьшить его ключевую роль в формировании украинской государственности. О том, как одно летописное упоминание 1187 года опровергает имперские мифы, рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Главред выяснил, что означает слово "Украина".

видео дня

"России было мало того, что она похитила археологические сокровища Переяслава. Она веками пыталась обесценить ещё и его историю. Российские историки искажали летописи, чтобы приуменьшить роль Переяслава в истории украинской государственности", - отметил Галимов.

Где и когда впервые в истории в письменной форме упоминается слово "Украина"

Ключевое доказательство в споре о происхождении названия нашего государства содержится в Ипатьевской летописи. Это упоминание касается событий именно в Переяславском княжестве и полностью разрушает один из самых распространенных нарративов кремлевской пропаганды.

"Российская пропаганда годами продвигала миф, будто "Украина" происходит от слова "окраина" - то есть периферия чьего-то государства. Однако в Ипатьевской летописи рассказывается, что в 1187 году умирает переяславский князь Владимир Глебович, который защищал южную границу Руси от половцев. Летописец записал: "Оне же Украина много постона", что в современном понимании означает: "и плакала по нему вся Украина"", - рассказал Галимов.

Смотрите видео об истории Переяславской рады:

Что на самом деле означало слово "Украина" в XII веке

Дискуссия вокруг значения этого термина среди историков продолжается до сих пор, ведь современное понимание понятия "государство" в XII веке еще только формировалось.

"В XII веке это еще не было названием государства в современном смысле, но точно и не "окраина" или провинция Московского княжества, которого тогда просто не существовало. В языке того времени "Украина" означала "край", "своя земля", а также пограничные территории - границу между цивилизацией и кочевой степью. Именно здесь, среди заболоченных берегов реки Трубеж, находился брод, через который кочевники прорывались в Киев", - пояснил исследователь.

Как Переяславская крепость стала южным щитом Руси

Опасный брод через реку Трубиж долгие годы оставался уязвимым местом на границе, которым пользовались печенеги и половцы для набегов на киевские земли.

"Чтобы перекрыть этот стратегический маршрут, князь Владимир Великий основал здесь мощную крепость. С тех пор Переяславское княжество стало южным щитом Руси, который первым принимал на себя удары кочевников", - подчеркнул Аким Галимов.

Читайте также:

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В рамках проекта "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видеоролики на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Переяслав-Хмельницкий История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала Киев баллистикой: вспыхнули пожары, сгорел склад

РФ атаковала Киев баллистикой: вспыхнули пожары, сгорел склад

07:28Украина
Мобилизация в РФ уже не предел: Зеленский раскрыл следующий шаг Путина

Мобилизация в РФ уже не предел: Зеленский раскрыл следующий шаг Путина

21:43Украина
Оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в Запорожье

Оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в Запорожье

21:18Регионы
Реклама

Популярное

Ещё
Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполис

Бункер размером с город: как устроен засекреченный подземный мегаполис

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

Китайский гороскоп на завтра, 26 июля: Быкам - падение, Драконам - советы

Как восстановить силы по знаку зодиака: простой способ вернуть энергию

Как восстановить силы по знаку зодиака: простой способ вернуть энергию

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

Китайский гороскоп на 27 июля — 2 августа: Драконам — признание, Лошадям — успех

Китайский гороскоп на 27 июля — 2 августа: Драконам — признание, Лошадям — успех

Последние новости

07:28

РФ атаковала Киев баллистикой: вспыхнули пожары, сгорел склад

07:10

Россия лгала веками: где на самом деле впервые упомянули название УкраиныВидео

05:05

Кот, метла и подходящий день — как правильно переехать по народным приметам

04:32

Будет храниться до нового урожая и даже дольше: китайский способ хранения чеснокаВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с пчелами за 19 с

С Драпатым россиянам на фронте будет "весело", в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – КоваленкоС Драпатым россиянам на фронте будет «весело», в РФ запылают не только НПЗ и Wildberries – Коваленко
03:29

Как летом разгладить футболку за две минуты без утюга — лайфхак

03:03

Соль меняет вкус блюда — когда её нужно добавлять, чтобы не испортить еду

01:35

Ученые нашли поверхность Марса на Земле: где находится самое загадочное озеро

00:16

Предложение Токаева о заморозке войны: у Путина опозорились циничным ответом

Реклама
25 июля, суббота
23:13

Посадить один раз — и любоваться годами: названы самые неприхотливые цветыВидео

22:22

Лето или зима — когда лучше клеить обои: 5 основных правил ремонта

22:20

"Золотая Дзига-2026": названы победители кинопремии

22:06

Защита от молнии в квартире: что категорически запрещено делать

21:43

Мобилизация в РФ уже не предел: Зеленский раскрыл следующий шаг ПутинаВидео

21:18

Оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в ЗапорожьеФотоВидео

20:39

Горькие огурцы больше не проблема: как заготовить идеальную закуску на зиму

20:37

Астрологи назвали месяцы рождения людей с выдающимся красноречием

20:36

Сибига разнес игру РФ в "дипломатию": раскрыта настоящая цель Путина

20:02

Любовный гороскоп на 27 июля — 2 августа: Девам — брак, Весам — честность

19:57

Гороскоп на завтра, 26 июля: Водолеям — подарок, Ракам — проблема

Реклама
19:35

Украинские войска впервые уничтожили российский "аналог" HIMARS - СМИ

19:29

Сад как в лесной сказке: какие растения превратят тень под деревьями в красотуВидео

19:10

Тышкевич раскрыл сценарий: переговоры Украины и РФ к осени и новое соглашение по зернумнение

19:07

Капуста завяжется 100% и кочаны будут крупными: огородник поделился секретомВидео

18:47

День работника торговли 2026 года в Украине: поздравления, картинки и открытки

18:43

Украина ударила по кораблям из Ирана: в Defense Express раскрыли подробности атаки

18:37

"Гибнут люди братских народов": Токаев предложил Путину заморозить войну в Украине

18:36

Следующая цель может изменить все: раскрыты новые планы ударов по объектам РФВидео

18:17

Непривычное для иностранцев украинское слово: что оно означает

18:02

Драпатый предотвратил опасный сценарий для ВСУ: о каком риске идет речь

17:49

Пугачева назвала два условия для приезда в Киев: "Давайте побыстрее"Видео

17:42

Розы будут цвести до осени: секретный прием убережет кусты от опасного недугаВидео

17:33

Второй урожай огурцов — реален: агроном показал, что нужно сделать за одну неделюВидео

17:13

"Простите, мне больно": Джон Бон Джови прервал концерт и покинул сценуВидео

16:54

"Пусть боятся": Коваленко раскрыл, что ждет РФ на фронте с приходом Драпатого

16:38

5 необычных способов носить платок: образ заиграет новыми краскамиВидео

16:23

Защита небес и удача: какое благословение скрывает месяц рождения

16:14

26 июля - Ермолаев день: время выкапывать картофель и собирать первые яблоки

16:11

Гороскоп с 27 июля по 2 августа: Ракам — спокойствие, Козерогам — деньги

15:55

Мобилизация по-новому: какие изменения готовит Драпатый, что будет с ТЦК и "бусификацией"

Реклама
15:41

"Мой новый стиль": Ксения Мишина решилась на стрижку

15:38

30 лет охоты за "монстром": рыбак поймал щуку и едва смог удержать ее

15:24

Таро-гороскоп на неделю 27 июля — 2 августа: Львам — мудрость, Ракам — спокойствие

15:12

Умер режиссер "Маски" и "Кошмара на улице Вязов"

15:04

Китайский гороскоп на 27 июля — 2 августа: Драконам — признание, Лошадям — успех

14:58

Как избавиться от пня в саду без лопаты и тяжелой техники: самый легкий способ

14:56

Что посеять в августе, чтобы быстро собрать урожай: лунный календарь

14:33

Под чужим именем и с новым Межигорьем: СМИ узнали, как и где живет Янукович

14:15

Секрет опытных хозяек: чем легко очистить окна без разводов летом

14:14

Пляжные, кухонные или банные: каким полотенцам нужна ежедневная стирка

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять