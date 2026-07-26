Россия лгала веками: где на самом деле впервые упомянули название Украины

Первое письменное упоминание этого слова датируется 1187 годом и полностью опровергает теорию московской пропаганды.

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Переяслав и первое упоминание слова "Украина": как Россия веками искажала историю / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Кто придумал название "Украина"

Когда впервые упоминается слово "Украина"

Какая страна появилась раньше: Украина или Россия

Украинский Переяслав времен Киевской Руси десятилетиями оставался мишенью целенаправленной московской информационной кампании. Россия стремилась не только похитить археологические находки региона, но и приуменьшить его ключевую роль в формировании украинской государственности. О том, как одно летописное упоминание 1187 года опровергает имперские мифы, рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Главред выяснил, что означает слово "Украина".

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"России было мало того, что она похитила археологические сокровища Переяслава. Она веками пыталась обесценить ещё и его историю. Российские историки искажали летописи, чтобы приуменьшить роль Переяслава в истории украинской государственности", - отметил Галимов.

Где и когда впервые в истории в письменной форме упоминается слово "Украина"

Ключевое доказательство в споре о происхождении названия нашего государства содержится в Ипатьевской летописи. Это упоминание касается событий именно в Переяславском княжестве и полностью разрушает один из самых распространенных нарративов кремлевской пропаганды.

"Российская пропаганда годами продвигала миф, будто "Украина" происходит от слова "окраина" - то есть периферия чьего-то государства. Однако в Ипатьевской летописи рассказывается, что в 1187 году умирает переяславский князь Владимир Глебович, который защищал южную границу Руси от половцев. Летописец записал: "Оне же Украина много постона", что в современном понимании означает: "и плакала по нему вся Украина"", - рассказал Галимов.

Смотрите видео об истории Переяславской рады:

Что на самом деле означало слово "Украина" в XII веке

Дискуссия вокруг значения этого термина среди историков продолжается до сих пор, ведь современное понимание понятия "государство" в XII веке еще только формировалось.

"В XII веке это еще не было названием государства в современном смысле, но точно и не "окраина" или провинция Московского княжества, которого тогда просто не существовало. В языке того времени "Украина" означала "край", "своя земля", а также пограничные территории - границу между цивилизацией и кочевой степью. Именно здесь, среди заболоченных берегов реки Трубеж, находился брод, через который кочевники прорывались в Киев", - пояснил исследователь.

Как Переяславская крепость стала южным щитом Руси

Опасный брод через реку Трубиж долгие годы оставался уязвимым местом на границе, которым пользовались печенеги и половцы для набегов на киевские земли.

"Чтобы перекрыть этот стратегический маршрут, князь Владимир Великий основал здесь мощную крепость. С тех пор Переяславское княжество стало южным щитом Руси, который первым принимал на себя удары кочевников", - подчеркнул Аким Галимов.

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О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В рамках проекта "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видеоролики на важные исторические темы.

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