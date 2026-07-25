Следующая цель может изменить все: раскрыты новые планы ударов по объектам РФ

Важное из заявлений Загороднего:
- Украина может начать наносить удары по газовой инфраструктуре РФ
- Удары Украины ведет к распаду единого экономического пространства РФ
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал перспективу расширения ударов по целям в стране-агрессоре РФ.
"Украина готовится. Мы ведь еще не трогали газовую инфраструктуру РФ. Это будет отдельный квест для россиян, потому что на газе у них работают практически все электростанции", - подчеркнул он в интервью Главреду.
По словам эксперта, удары Украины ведет к распаду единого экономического пространства РФ.
"Ведь уже сейчас вводят ограничения на вывоз топлива из тех или иных регионов и на продажу топлива иногородним. Все это мы проходили в Советском Союзе, когда каждая республика не позволяла вывозить ресурсы со своей территории", - пояснил он.
По мнению эксперта, дальше в РФ начнутся проблемы с бизнесом и производством, с подвозом продуктов питания и многим другим.
"Чисто теоретически, если сегодня РФ прекратит войну и выведет войска с территории Украины, вероятно, ее как-то поддержат. Однако этого не будет, ведь пока Путин у власти, он будет воевать", - добавил Загородний.
Смотрите видео - интервью Тараса Загороднего:
Массированная атака по объектам РФ: что известно
В ночь на 9 июня Силы беспилотных систем ВСУ осуществили серию ударов по военным и инфраструктурным объектам на временно оккупированных территориях. Как сообщили украинские военные, ударные беспилотники поразили 36 целей, расположенных в глубоком тылу противника.
Среди пораженных объектов - пункты управления, радиолокационные станции, логистические узлы, а также инфраструктура, обеспечивающая российские войска топливом и энергоресурсами.
Удары вглубь РФ - новости по теме
Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.
Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов - Ильский НПЗ.
Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.
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О персоне: Тарас Загородний
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
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