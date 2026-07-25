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Второй урожай огурцов - реален: агроном показал, что нужно сделать за одну неделю

Юрий Берендий
25 июля 2026, 17:33
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Агроном объяснил, почему огурцы внезапно перестают расти и как с помощью калийной подкормки и омоложения кустов вернуть их к жизни.
Второй урожай огурцов — реален: агроном показал, что нужно сделать за одну неделю
Огурцы перестали плодоносить - агроном объяснил причину и предложил решение / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему огурцы перестали расти
  • Как продлить плодоношение огурцов до осени
  • Как омолодить кусты огурцов в теплице

Увидев пожелтевшую завязь и искривленные плоды огурцов, огородники часто делают ошибочный вывод о том, что растение исчерпало свой ресурс. Однако агроном, автор YouTube-канала "Дача агронома" по имени Игорь, подчеркивает, что проблема заключается в калийном голодании или, наоборот, в его избытке.

Главред выяснил, почему огурцы перестали плодоносить.

видео дня

Почему огурцы не плодоносят

"Если вы вообще не подкармливали огурцы в течение сезона, то у вас возникла острая нехватка калия. Но если вы подкармливали их очень щедро, с большой вероятностью произошел избыток. А избыток калия так же останавливает как развитие огурца, так и его плодоношение", - пояснил он.

Признаки дефицита и перенасыщения этим элементом очень похожи: плоды могут приобретать форму елочки или крючка, а листья возле них начинают скручиваться или желтеть по краю.

Смотрите видео о признаках недостатка калия у огурцов:

Какие калийные удобрения нужны огурцам в конце лета

Чтобы быстро сбалансировать питание растений за короткий срок, агроном советует применять комплекс из трех видов калийных удобрений, поскольку каждое из них выполняет свою дополнительную функцию.

"Все они являются калийными, но мы специально используем именно три вида, потому что каждый из них содержит дополнительные элементы. Мы сочетаем гумат калия, сульфат калия и монофосфат калия", - рассказал специалист.

Подкормку проводят как под корень, так и по листьям (внекорневую). Именно такое сочетание позволяет распределить калий в тканях растения и полностью восстановить его развитие в течение недели.

Что делать, если огурцы выросли до верха теплицы и свисают

Отдельная распространенная проблема в конце лета - когда побеги дотягиваются до верхней шпалеры и начинают расти вниз. Это существенно тормозит развитие куста, даже если с удобрениями все в порядке.

"Любое растение, когда начинает расти вниз, замедляет своё развитие - точно так же, как и поникшие ветви на плодовых деревьях", - подчеркнул агроном.

Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать
Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать / Инфографика: Главред

Как омолодить стебель огурца пошагово:

  • Обрежьте всю нижнюю листву и боковые побеги на высоте до 60 см от верхушки.
  • Осторожно отвяжите стебель от шпалеры.
  • Положите оголенную часть стебля на землю (или сверните кольцом).
  • Оставшиеся верхние 60 см снова подвяжите вертикально и проведите калийную подкормку.

"Вы увидите, что уже через неделю ваши огурцы снова начнут активно расти. Мы снизили нагрузку на корни, разгоняем калий - и растения обязательно дадут вам второй полноценный урожай", - подытожил агроном.

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал делает акцент на полезных лайфхаках для дачников, позволяющих избежать потерь урожая.

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