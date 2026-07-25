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Розы будут цвести до осени: секретный прием убережет кусты от опасного недуга

Алексей Тесля
25 июля 2026, 17:42
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Известные садоводы советует не пренебрегать одной простой процедурой, которая занимает всего несколько минут.
розы
Как продлить цветение роз / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • После первой волны цветения розы продолжают расходовать силы на соцветия
  • Когда бутон полностью отцвел, срежьте его вместе с частью стебля

В конце июля розы часто начинают терять декоративность: высокая температура и палящее солнце ускоряют увядание бутонов, а недостаток влаги создает дополнительную нагрузку на кусты.

Без минимального ухода даже здоровые растения могут раньше времени завершить цветение, говорится в материале Express.

видео дня

Известные садоводы советует не пренебрегать одной простой процедурой, которая занимает всего несколько минут. Регулярное удаление увядших цветков помогает сохранить привлекательный вид роз и стимулирует появление новых бутонов. Летом многим хочется лишь отдыхать в саду, однако такая легкая работа не требует больших усилий и приносит заметную пользу растениям.

Почему важно удалять отцветшие бутоны

После первой волны цветения розы продолжают расходовать силы на уже увядающие соцветия. Если их не убрать, растение направляет питательные вещества на образование семян, а не на развитие новых побегов и повторное цветение.

Кроме того, засохшие лепестки могут стать благоприятной средой для развития болезней и привлечь насекомых-вредителей. Поэтому своевременная обрезка помогает кустам оставаться здоровыми и значительно продлевает период цветения - нередко до самой осени.

Как правильно проводить обрезку

Осматривайте розы хотя бы один раз в неделю. Если увяли лишь отдельные лепестки, их можно аккуратно удалить, не трогая остальные части цветка.

Когда бутон полностью отцвел, срежьте его вместе с частью стебля. Для этого найдите первое хорошо развитое место с листьями ниже цветка и сделайте срез немного выше него. Такой способ стимулирует образование крепких молодых побегов.

Не стоит обрезать цветки слишком рано - дождитесь, пока они полностью потеряют декоративность. Также не рекомендуется делать срез слишком близко к верхней почке: в этом случае новый побег может оказаться слабым и не выдержать крупных бутонов. Правильная обрезка ниже по стеблю способствует формированию более сильных ветвей и обильному последующему цветению.

Виды роз
/ Инфографика: Главред

Почему не стоит выбрасывать яичную скорлупу

Со временем земля на грядках и клумбах постепенно истощается, теряя запас важных микроэлементов. Чтобы восстановить плодородие грунта, необязательно покупать специальные удобрения - полезную подкормку можно приготовить из обычных кухонных отходов.

Одним из самых доступных натуральных средств считается яичная скорлупа. Если ее хорошо высушить, а затем измельчить в порошок, она станет ценным источником кальция. Этот минерал помогает укрепить корневую систему растений, улучшает структуру почвы и делает ее более благоприятной для выращивания овощей, цветов и других культур.

Регулярное внесение измельченной скорлупы способствует лучшему укоренению растений, стимулирует развитие крепких побегов и повышает их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и другим стрессовым факторам.

Смотрите видео - секреты обрезки в саду:

В этом видео рассказывается, почему летняя обрезка является важной частью ухода за садом и какие растения особенно нуждаются в ней в середине сезона. Автор объясняет, как правильно удалять отцветшие бутоны и лишние побеги, чтобы стимулировать рост новых ветвей, продлить цветение и поддержать здоровый внешний вид растений.

В ролике подробно показан процесс обрезки: демонстрируется, где именно делать срезы, какие побеги следует удалять и каких ошибок стоит избегать. Кроме того, автор дает рекомендации по уходу за растениями после процедуры, чтобы они быстрее восстановились и продолжили активно расти.

Материал будет полезен как новичкам, осваивающим основы садоводства, так и опытным дачникам, которые хотят сохранить пышное цветение и декоративность сада в течение всего сезона.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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