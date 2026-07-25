Секрет опытных хозяек: чем легко очистить окна без разводов летом

Для чистых окон без разводов не нужны дорогие средства. Домашний раствор с кукурузным крахмалом эффективно удаляет стойкие загрязнения.

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Мелоди Джой рассказала о том, что помогает очистить стекло от загрязнений / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Как один кухонный продукт заменяет дорогие средства для окон

Почему после обычного мытья остаются разводы

Как сделать стекла идеально прозрачными всего за несколько минут

Весной и летом окна быстро покрываются пылью, следами от дождя и липкой пыльцой, из-за которой стекло становится мутным. Однако справиться с этой проблемой можно без дорогой бытовой химии.

Эксперт по ремонту и автор блога Joyelick Мелоди Джой рассказала, что обычный кукурузный крахмал помогает очистить стекло от загрязнений, не оставляя разводов. Об этом пишет Mirror.

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Почему пыльца так плохо отмывается

С приходом теплой погоды на стеклах скапливается не только пыль, но и пыльца растений. При контакте с водой она превращается в липкий налет, который трудно удалить обычной тряпкой.

Именно поэтому после мытья на окнах часто остаются мутные пятна и разводы, особенно если использовать неподходящие средства.

С приходом теплой погоды на стеклах скапливается не только пыль, но и пыльца растений / Фото: скриншот с Youtube

По словам Мелоди Джой, решить проблему помогает кукурузный крахмал.

"Секретным ингредиентом здесь является кукурузный крахмал. Кто бы мог подумать? Ладно, может быть, ваша бабушка, но теперь и вы знаете", - пошутила она.

Чем полезен кукурузный крахмал

Кукурузный крахмал обладает сразу несколькими свойствами, которые делают его эффективным помощником при мытье окон:

быстро впитывает влагу, благодаря чему стекло высыхает без разводов;

имеет очень мелкую структуру, которая помогает удалить стойкие загрязнения;

эффективно очищает следы пыльцы без сильного трения;

не повреждает поверхность стекла.

При этом специалист отмечает, что использовать один только крахмал не стоит.

Кукурузный крахмал обладает сразу несколькими полезными свойствами / Фото: скриншот с Youtube

Лучший результат получается при смешивании его с белым уксусом и медицинским спиртом.

Как приготовить средство для мытья окон

Для домашнего раствора понадобятся:

240 мл белого уксуса;

120 мл медицинского спирта;

1 столовая ложка кукурузного крахмала;

около 500 мл воды.

Все ингредиенты нужно перелить в бутылку с распылителем и тщательно встряхнуть.

Поскольку кукурузный крахмал постепенно оседает на дно, перед каждым использованием раствор необходимо снова хорошо взболтать.

Как правильно мыть окна

Готовое средство следует обильно распылить на стекло, после чего протереть его чистой мягкой тканью.

Медицинский спирт помогает быстро растворить жирные следы, отпечатки пальцев и другие загрязнения. Белый уксус эффективно удаляет минеральные отложения и следы дождевой воды, а кукурузный крахмал предотвращает появление разводов и помогает избавиться даже от стойкого налета пыльцы.

По словам эксперта, при таком способе очистки большинство загрязнений исчезает всего за несколько минут, а окна остаются прозрачными и чистыми без дополнительной полировки.

Ранее Главред писал о том, как хранить чашки после мытья. У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети.

Также стало известно о том, что нужно сделать, чтобы чайник заблестел как новый. Домашний способ очистки набирает популярность в соцсетях. Накипь исчезает без лишних усилий, а прибор снова становится чистым.

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