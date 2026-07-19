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Как быстро почистить жалюзи, не снимая их с окон: секреты профессиональных клинеров

Дарья Пшеничник
19 июля 2026, 13:40
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Если жалюзи потеряли цвет или покрылись жирным налетом, обычного протирания будет недостаточно.
жалюзи
Как правильно чистить жалюзи / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Как быстро очистить жалюзи от пыли
  • Чем отмыть пожелтевшие пластиковые жалюзи
  • Можно ли мыть деревянные жалюзи

Мы можем часами выбирать идеальный текстиль для окон, но когда дело доходит до уборки, жалюзи часто остаются без внимания. Они незаметно накапливают грязь и превращаются в настоящие "пылевые магниты". Однако профессиональные клинеры уверяют, что вернуть им чистоту гораздо проще, чем кажется, и для этого даже не обязательно снимать их с окон, пишет SouthernLiving.

Прежде чем приступить к уборке, важно определить тип и материал ваших жалюзи, ведь от этого зависит способ ухода:

  • Венецианские (ламельные): горизонтальные пластины из пластика, дерева или алюминия.
  • Целлюлоидные (сотовые): тканевые шторы, складывающиеся гармошкой.
  • Вертикальные: широкие полосы, которые часто закрывают большие окна или раздвижные двери.
  • Рулонные: сплошное полотно, которое наматывается на вал.

Экспресс-уборка: избавляемся от пыли за считанные минуты

Для еженедельного поддержания порядка не нужны радикальные методы - достаточно легкой косметической чистки.

  • Микрофибра или специальные щетки: в продаже есть инструменты, позволяющие захватывать несколько ламелей одновременно, что существенно экономит время.
  • Пылесос: используйте насадку-щетку. Закройте жалюзи в одну плоскость и пройдитесь пылесосом сверху вниз, затем поверните их в другую сторону и повторите процедуру. Это идеальный вариант для тканевых жалюзи, ведь пыль сразу всасывается, а не разлетается по полу. Не забывайте о пыли на карнизах и верхних механизмах конструкции.

Генеральная уборка: боремся с пятнами и пожелтением

Если жалюзи потеряли цвет или покрылись жирным налетом, обычного протирания недостаточно.

Следует отметить, что мытье в воде подходит исключительно для пластика, винила или металла. Деревянные жалюзи от влаги деформируются - для них используйте только специальные полироли для мебели.

  • Ванна для пластика: виниловые или пластиковые жалюзи можно снять и замочить в ванне с теплой водой, добавив мягкое средство для мытья посуды или уксус.
  • Точечные пятна: если на ткани появилась грязь, приготовьте пасту из пищевой соды и уксуса, аккуратно обработайте участок и дайте высохнуть. Тканевые жалюзи также можно сдать в химчистку.
  • Спасаем пожелтевший пластик: вернуть белизну поможет спрей с отбеливателем. Однако эксперты предупреждают: распыляйте средство исключительно на тряпку, а не на сами жалюзи, чтобы случайно не испортить обои или ковер вокруг.

Что делать с рулонными шторами

По словам специалистов, сложнее всего ухаживать за белыми рулонными шторами. Мыть их в подвешенном положении - это катастрофа для пола и подоконника из-за грязных капель, а самостоятельное трение щеткой может повредить текстуру.

Если пылесос уже не справляется с въевшейся грязью, лучшее решение - ультразвуковая чистка в профессиональной клининговой компании, где полотно обрабатывают безопасными биорастворимыми средствами.

Когда пора покупать новые

Если жалюзи безнадежно пожелтели, а механизмы износились, посчитайте затраты: иногда приобрести новый комплект получается значительно дешевле и выгоднее, чем пытаться реанимировать старый.

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Об источнике: SouthernLiving

SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировке домов и садов, а также информацию о культуре и путешествиях по Югу. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

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