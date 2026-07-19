Как быстро почистить жалюзи, не снимая их с окон: секреты профессиональных клинеров

Если жалюзи потеряли цвет или покрылись жирным налетом, обычного протирания будет недостаточно.

https://glavred.info/lifehack/kak-bystro-pochistit-zhalyuzi-ne-snimaya-ih-s-okon-sekrety-professionalnyh-klinerov-10781774.html Ссылка скопирована

Как правильно чистить жалюзи / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

Как быстро очистить жалюзи от пыли

Чем отмыть пожелтевшие пластиковые жалюзи

Можно ли мыть деревянные жалюзи

Мы можем часами выбирать идеальный текстиль для окон, но когда дело доходит до уборки, жалюзи часто остаются без внимания. Они незаметно накапливают грязь и превращаются в настоящие "пылевые магниты". Однако профессиональные клинеры уверяют, что вернуть им чистоту гораздо проще, чем кажется, и для этого даже не обязательно снимать их с окон, пишет SouthernLiving.

Прежде чем приступить к уборке, важно определить тип и материал ваших жалюзи, ведь от этого зависит способ ухода:

Венецианские (ламельные): горизонтальные пластины из пластика, дерева или алюминия.

горизонтальные пластины из пластика, дерева или алюминия. Целлюлоидные (сотовые): тканевые шторы, складывающиеся гармошкой.

тканевые шторы, складывающиеся гармошкой. Вертикальные: широкие полосы, которые часто закрывают большие окна или раздвижные двери.

широкие полосы, которые часто закрывают большие окна или раздвижные двери. Рулонные: сплошное полотно, которое наматывается на вал.

Экспресс-уборка: избавляемся от пыли за считанные минуты

Для еженедельного поддержания порядка не нужны радикальные методы - достаточно легкой косметической чистки.

Микрофибра или специальные щетки: в продаже есть инструменты, позволяющие захватывать несколько ламелей одновременно, что существенно экономит время.

в продаже есть инструменты, позволяющие захватывать несколько ламелей одновременно, что существенно экономит время. Пылесос: используйте насадку-щетку. Закройте жалюзи в одну плоскость и пройдитесь пылесосом сверху вниз, затем поверните их в другую сторону и повторите процедуру. Это идеальный вариант для тканевых жалюзи, ведь пыль сразу всасывается, а не разлетается по полу. Не забывайте о пыли на карнизах и верхних механизмах конструкции.

Генеральная уборка: боремся с пятнами и пожелтением

Если жалюзи потеряли цвет или покрылись жирным налетом, обычного протирания недостаточно.

Следует отметить, что мытье в воде подходит исключительно для пластика, винила или металла. Деревянные жалюзи от влаги деформируются - для них используйте только специальные полироли для мебели.

Ванна для пластика: виниловые или пластиковые жалюзи можно снять и замочить в ванне с теплой водой, добавив мягкое средство для мытья посуды или уксус.

виниловые или пластиковые жалюзи можно снять и замочить в ванне с теплой водой, добавив мягкое средство для мытья посуды или уксус. Точечные пятна: если на ткани появилась грязь, приготовьте пасту из пищевой соды и уксуса, аккуратно обработайте участок и дайте высохнуть. Тканевые жалюзи также можно сдать в химчистку.

если на ткани появилась грязь, приготовьте пасту из пищевой соды и уксуса, аккуратно обработайте участок и дайте высохнуть. Тканевые жалюзи также можно сдать в химчистку. Спасаем пожелтевший пластик: вернуть белизну поможет спрей с отбеливателем. Однако эксперты предупреждают: распыляйте средство исключительно на тряпку, а не на сами жалюзи, чтобы случайно не испортить обои или ковер вокруг.

Что делать с рулонными шторами

По словам специалистов, сложнее всего ухаживать за белыми рулонными шторами. Мыть их в подвешенном положении - это катастрофа для пола и подоконника из-за грязных капель, а самостоятельное трение щеткой может повредить текстуру.

Если пылесос уже не справляется с въевшейся грязью, лучшее решение - ультразвуковая чистка в профессиональной клининговой компании, где полотно обрабатывают безопасными биорастворимыми средствами.

Когда пора покупать новые

Если жалюзи безнадежно пожелтели, а механизмы износились, посчитайте затраты: иногда приобрести новый комплект получается значительно дешевле и выгоднее, чем пытаться реанимировать старый.

Интересное по теме:

Об источнике: SouthernLiving SouthernLiving - это журнал о жизни, ориентированный на читателей с юга США, содержащий рецепты, новости о планировке домов и садов, а также информацию о культуре и путешествиях по Югу. Журнал издается компанией Southern Progress Corporation, базирующейся в Бирмингеме, штат Алабама, и входящей в состав IAC's Dotdash Meredith, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред