Консервирование за считанные минуты: как заготовить огурцы по-фински на зиму

Огурцы по-фински позволяют быстро приготовить домашнюю консервацию без лишних хлопот. Рецепт маринада и главный секрет хрустящих огурцов.

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Огурцы по-фински / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как приготовить огурцы по-фински без стерилизации

В чём секрет их хрусткости и вкуса

В Украине продолжается сезон заготовок на зиму, и кулинары активно делятся новыми и проверенными рецептами. В последнее время большую популярность приобретают огурцы по-фински. Эта закуска отличается приятным кисло-сладким вкусом, а главное преимущество рецепта заключается в том, что он не требует длительной стерилизации банок с готовой консервацией, что значительно экономит время. Главред расскажет об этом подробнее.

Подробный пошаговый рецепт опубликовали авторы YouTube-канала"Смачного!". Они показали, как за считанные минуты приготовить хрустящие огурцы на зиму, даже если для консервирования используются крупные плоды.

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Что понадобится для приготовления

Для приготовления понадобятся:

огурцы - 2 кг;

вода - 1,5 л;

сахар - 200 г;

уксус 9% - 150 мл;

соль - 3 ст. л.;

горчица в зернах - 1 ст. л.;

чёрный перец горошком - 10 шт.;

лавровый лист - 3 шт.;

укроп - 2 небольших зонтика и несколько веточек.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Пошаговый процесс приготовления

Подготовка огурцов

Перед началом приготовления огурцы нужно замочить в холодной воде примерно на 1,5–2 часа.

Я заливала огурцы водой, они у меня простояли два-полтора часа.

Для этого рецепта подойдут даже крупные плоды, ведь их нарезают кусочками. Небольшие огурцы разрезают пополам, а крупные или длинные - на три части, чтобы все кусочки были примерно одинакового размера.

Видео о том, как приготовить вкусные огурчики на зиму, можно посмотреть здесь:

Приготовление маринада

В большую кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, укроп, лавровый лист, черный перец и зерна горчицы. Уксус можно влить сразу или после закипания воды. Поставьте маринад на огонь и доведите до кипения.

Варение огурцов

После закипания маринада добавьте нарезанные огурцы. Постоянно перемешивайте их и погружайте в жидкость, чтобы они прогревались равномерно.

Главный признак готовности - изменение цвета овощей.

Огурчики начинают менять свой цвет, они уже не такие ярко-зелёные... Мне понадобилось 5 минут. Это зависит от размера огурца. Они полностью изменили свой цвет на оливковый. Вот и ориентир на их готовность.

Закатка

Горячие огурцы вместе с маринадом разложите в заранее простерилизованные банки и герметично закройте прокипяченными крышками. Банки переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

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Об источнике: канал "Смачного!" "Смачного" - украинский кулинарный YouTube-канал, посвященный домашней кухне. На нем публикуются простые пошаговые рецепты повседневных и сезонных блюд, выпечки, десертов, заготовок на зиму, салатов и закусок. Автор делится доступными рецептами, которые легко повторить в домашних условиях.

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