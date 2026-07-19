Как правильно обрезать помидоры, чтобы получить богатый урожай - лайфхак

Главное преимущество обрезки - растение направляет больше сил на формирование и созревание плодов.

https://glavred.info/lifehack/kak-pravilno-obrezat-pomidory-chtoby-poluchit-bogatyy-urozhay-layfhak-10781759.html Ссылка скопирована

Как правильно обрезать помидоры, чтобы получить богатый урожай / коллаж: Главред, фото: Википедия

Вы узнаете:

Почему нужно обрезать томаты

Как правильно обрезать томатные кусты

Не секрет, что домашние помидоры намного вкуснее магазинных. Чтобы кусты дольше плодоносили, а сами плоды были крупнее и качественнее, растениям необходим правильный уход. Один из самых эффективных приемов - своевременная обрезка, пишет Martha Stewart.

Эта процедура помогает увеличить урожайность, улучшает циркуляцию воздуха между растениями, снижает риск заболеваний и облегчает уход за кустами. Главред расскажет, зачем обрезать томаты, каким сортам это действительно необходимо и как выполнить процедуру правильно.

видео дня

Почему нужно обрезать томаты

Более высокий урожай

Главное преимущество обрезки - растение направляет больше сил на формирование и созревание плодов, а не на наращивание зеленой массы. Благодаря этому урожай становится более обильным.

Крупные и вкусные плоды

Удаление лишних побегов позволяет томату сосредоточить питательные вещества на уже сформировавшихся завязях. В результате помидоры вырастают крупнее и созревают быстрее.

Хорошая вентиляция

После удаления лишних ветвей воздух свободнее циркулирует между растениями. Это уменьшает влажность внутри куста, ускоряет созревание плодов и помогает сохранить здоровье томатов.

Защита от болезней

Нижние листья и побеги, соприкасающиеся с почвой, часто становятся источником заражения грибковыми заболеваниями. Их удаление снижает вероятность попадания возбудителей с земли на растение.

Всем ли томатам нужна обрезка

Перед тем как брать секатор, важно определить, к какому типу относятся ваши томаты.

Детерминантные сорта

Такие томаты прекращают рост после формирования определенного количества кистей и отдают урожай практически одновременно. Обычно они не нуждаются в серьезной обрезке, поскольку чрезмерное удаление побегов может уменьшить количество плодов.

При необходимости можно удалить только поврежденные или больные листья, а также побеги, лежащие на земле.

Индетерминантные сорта

Индетерминантные томаты продолжают расти и плодоносить на протяжении всего сезона. Именно для них регулярная обрезка особенно важна.

Удаление лишних пасынков помогает контролировать рост куста, предотвращает его загущение и способствует формированию более крупных плодов.

Как правильно обрезать томатные кусты

Приступать к обрезке рекомендуется, когда растение достигнет высоты около 30-60 см.

1. Найдите отростки

Осмотрите куст и найдите боковые побеги, которые появляются в пазухах между главным стеблем и листьями. Именно эти побеги называют отростками.

2. Удалите лишние побеги

Отростки лучше всего удалять, пока они небольшие. Молодые побеги можно аккуратно выломать руками, а более крупные - срезать чистым острым секатором. Не стоит удалять все отростки за один раз, чтобы не подвергать растение сильному стрессу.

3. Срежьте нижние листья

Удалите листья и ветви, которые касаются земли или имеют признаки заболеваний. Когда куст достаточно подрастет, нижнюю часть стебля желательно очистить примерно на 30-40 см от поверхности почвы. Это улучшит вентиляцию и снизит риск развития инфекций.

4. Контролируйте длинные побеги

Если куст перерастает опору, длинные побеги можно подвязать или укоротить. При обрезке важно оставить над последней плодовой кистью несколько листьев, чтобы они продолжали обеспечивать плоды питанием.

5. Обрабатывайте инструменты

После работы с каждым кустом желательно продезинфицировать секатор спиртом или слабым раствором хлорсодержащего средства. Это поможет избежать распространения болезней между растениями.

Когда лучше проводить обрезку

Оптимальное время зависит от региона и сроков посадки, но обычно первую обрезку проводят в июне или июле.

Лучше всего выполнять процедуру утром в сухую солнечную погоду. Не рекомендуется обрезать влажные растения после дождя или полива - это повышает риск заражения грибковыми заболеваниями.

Самые распространенные ошибки

Обрезка детерминантных сортов

Удаление большого количества побегов у таких томатов может значительно снизить урожайность, поэтому их обычно не формируют так активно, как индетерминантные сорта.

Работа с мокрыми кустами

Влага способствует распространению инфекций через свежие срезы. Поэтому обрезку проводят только после полного высыхания растений.

Чрезмерное удаление листьев

Слишком сильная обрезка может оставить плоды без естественной защиты от солнца. В результате на помидорах появляются солнечные ожоги, ухудшающие их внешний вид и качество. Поэтому важно соблюдать баланс: удалять только действительно лишние побеги и листья, не оголяя куст полностью.

Чем подкормить помидоры после пикировки / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред