Топливо подорожает до 90 гривен: когда цены на АЗС пойдут вверх

Стоимость топлива вырастет из-за атаки Ирана на танкеры и сезонного пика потребления во время уборки урожая.

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Цены на топливо в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Бензин и дизельное топливо подорожают на 10–12 гривен

Цена топлива достигнет почти 90 гривен за литр

Подорожание начнется уже со следующей недели

Цены на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС могут вырасти на 10-12 гривен за литр уже со следующей недели, а стоимость топлива может достичь почти 90 гривен. Об этом заявил эксперт по топливу, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

"Бензин и дизель могут подорожать на 10–12 гривен. В целом в пределах 10 гривен сейчас прослеживается повышение цены. На гривну-две цена будет подниматься в течение месяца. Буквально она начнет подниматься со следующей недели на стеллах. Возможно, на выходных уже начнет подниматься", - подчеркнул он. видео дня

Почему топливо дорожает именно сейчас

Главной причиной нового витка подорожания эксперт называет обострение ситуации на Ближнем Востоке.

"Были поражены два танкера. Причем танкера, которые помогали ликвидировать кризис, тайно перевозя нефть из Объединенных Арабских Эмиратов. У них там был секретный канал поставки нефти. Они транспортировали нефть с той стороны Эмиратов в Оманский залив. Иран это заметил и каким-то образом поразил их. Важно то, что повреждены не только два танкера. Перестала функционировать именно эта лазейка, которая была в Арабских Эмиратах", - пояснил Леушкин.

По его словам, именно этот маршрут позволял перевозить значительные объемы нефти даже после блокировки Ормузского пролива, поэтому его потеря имеет гораздо более серьезные последствия, чем очередное перекрытие пролива.

"То, что Ормузский пролив перекрыт, - не такая уж страшная новость, ведь он то открывается, то перекрывается. А вот то, что закрыли эту лазейку, благодаря которой перевозили нефть в довольно больших объемах, - очень плохо", - отметил эксперт.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Что стало дополнительным фактором давления на цены

Дополнительным фактором давления на цены стал сезонный рост спроса на топливо.

"Уборка урожая - это в три раза больше потребления, чем во время посевной. Все должны понимать, что уборка урожая - это пик сезона", - указал Леушкин.

По его мнению, больше всего подорожание коснется именно нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива, спрос на которое в мире сейчас высок.

"Газойл сейчас котируется выше, даже при не столь дорогой нефти. Нефть сейчас стоит не такие уж космические деньги, а вот газойл - уже довольно значительные средства. Поэтому будем приближаться к отметке в 90 гривен за литр топлива. Будем выходить почти на пиковые значения", - добавляет эксперт.

Когда водители увидят новые цены

Скорость реагирования сетей АЗС на этот раз, по прогнозу эксперта, может быть выше, чем во время предыдущих кризисов. Но участники рынка в первую очередь будут ориентироваться на шаги государственного оператора - "Укрнафты".

Он подчеркнул, что реакция частных сетей на любой шаг государственной компании последует практически мгновенно.

"Если завтра "Укрнафта" подорожает на 1 гривню, то через 15 минут все подорожают на гривню. Просто будут смотреть на государственного игрока", - подытожил Леушкин.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Необычная ситуация на рынке топлива

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн также отметил, что в ближайшие недели стоимость топлива на украинских автозаправочных станциях, вероятно, начнет постепенно расти.

Однако, по его словам, цены могут вырасти как минимум на 5 гривен за литр.

"На рынке сложилась необычная ситуация: закупочная и оптовая стоимость дизельного топлива уже превышает цены, по которым его продают на АЗС. Новые партии топлива обходятся операторам дороже, чем действующие розничные цены", - подчеркнул он.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин ранее заявлял, что активное подорожание топлива начнется после 19 июля, а стоимость бензина и дизеля может вырасти на 3 гривни.

Министр экономики Алексей Соболев отмечал, что, несмотря на масштабные атаки России на топливную инфраструктуру, украинский рынок продолжает работать стабильно. По его словам, страна обеспечена необходимыми объемами бензина и дизельного топлива, импортные поставки осуществляются без перебоев.

Кроме того, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак предупредил, что рост курса иностранных валют может привести не только к подорожанию импортных товаров, но и топлива.

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О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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