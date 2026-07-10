Цены на АЗС взлетят: известна дата, когда бензин и дизель подорожают

Эксперт отмечает, что сейчас многие заинтересованы в повышении цен.

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Когда вырастут цены на топливо / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Топливо может подорожать на 3 грн уже в июле

Рост цен ожидается после 19 июля

Причиной является ситуация на Ближнем Востоке

Цены на все виды топлива в Украине вырастут уже во второй половине июля. Скорее всего, АЗС поднимут стоимость бензина и дизельного топлива на 3 гривни. Об этом заявил основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин в эфире Новости.live.

По его словам, главным фактором подорожания является очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое перечеркнуло предыдущие мирные договоренности между Ираном и США.

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"Снижение цен закончилось. Вновь начались боевые действия в Персидском заливе. Газойл уже стоит 100 с лишним долларов - в пересчете на гривну это до 5 гривен за литр, и эта основа уже заложена. Возможно, могло бы быть какое-то потенциальное снижение еще на 2 гривни. Но уже можно говорить о потенциальном повышении цены на 3 гривни", - подчеркнул он.

Эксперт прогнозирует, что активное подорожание топлива начнется после 19 июля.

Кроме того, по его мнению, сейчас многие заинтересованы в повышении цен.

"Это не в ближайшее время, но основа для повышения уже есть. Активная фаза начнется после окончания чемпионата мира по футболу, осталось не так много времени. Всем сейчас выгодно повысить цену - высокий сезон, жатва, максимальный спрос на нефть. Рынок нужно "качать", чтобы зарабатывать. На спокойном рынке никто еще не заработал", - подытожил Леушкин.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Существует ли угроза дефицита топлива в Украине

Министр экономики Алексей Соболев заявлял, что, несмотря на масштабные атаки России на топливную инфраструктуру, украинский рынок продолжает работать стабильно.

По его словам, страна обеспечена необходимыми объемами бензина и дизельного топлива, импортные поставки осуществляются без перебоев, а логистические маршруты остаются работоспособными.

"На данный момент дефицита топлива для гражданского сектора в Украине нет. Рынок обеспечен, импортные поставки контрактуются, логистика работает", - подчеркнул он.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин ранее заявлял, что резкого обвала цен на нефть до 60 долларов за баррель при президентстве Трампа не будет. По его словам, если что-то произойдет, то цена снова подскочит до 85–90 долларов.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что сейчас цены на топливо в большей степени зависят не от курса валют, а от ситуации в Ормузском проливе и конфликта на Ближнем Востоке.

Также известно, что в августе из-за возможного роста мировых цен на нефть топливо снова подорожает примерно до 90–92 грн за литр.

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О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

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