Мужчина нашел в книге чеки на $40 млн, но радость длилась недолго

Мужчина купил книгу в комиссионном магазине и обнаружил внутри чеки на 40 млн долларов. Однако неожиданная находка оказалась совсем не тем, чем казалась.

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Мужчина нашел в книге чеки на 40 миллионов долларов / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Reddit

Вы узнаете:

Зачем в книге хранились чеки на огромную сумму

Почему владелец решил избавиться от необычной находки

Что на самом деле скрывает знаменитый бестселлер

Житель канадского города Гуэлф (Канада) Брайан Дэвис отправился в обычный комиссионный магазин за книгами, однако одна покупка выделялась на фоне остальных.

Открыв экземпляр популярной книги "Секрет", мужчина обнаружил между страницами стопку чеков на общую сумму 40 миллионов долларов. Своей находкой мужчина поделился на популярном форуме Reddit.

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По словам мужчины, в первые секунды ему показалось, что внутри могут быть настоящие деньги. Однако очень быстро стало ясно, что найденные чеки не имеют никакой финансовой ценности.

Что это были за чеки

Внутри книги находились так называемые "волшебные чеки", которые распространялись вместе с книгой "Секрет". Их предлагалось заполнить своим именем и желаемой суммой денег, после чего использовать как инструмент визуализации богатства.

Согласно концепции "закона притяжения", популяризированной книгой, позитивное мышление и концентрация на желаемом помогают привлечь успех, благополучие и финансовое процветание.

Внутри книги находились так называемые "волшебные чеки" / Фото: Reddit

Дэвис отметил, что прежний владелец книги, судя по всему, действительно следовал рекомендациям автора и выписал себе чеки на впечатляющую сумму в 40 миллионов долларов.

"Это именно то, что, как предполагает книга, должно сработать. Это не просто пустые надежды. Этот человек следовал инструкциям для достижения успеха", - сказал покупатель.

Как книга стала мировым феноменом

Книга "Секрет", опубликованная в 2006 году, быстро превратилась в один из самых известных бестселлеров по саморазвитию. Ее популярность значительно выросла после того, как произведение получило поддержку телеведущей Опры Уинфри.

За годы продаж по всему миру было реализовано более 30 миллионов экземпляров, а идея "закона притяжения" приобрела миллионы сторонников.

Почему вокруг "Секрета" не утихают споры

Сам Брайан Дэвис относится к подобным практикам скептически. Он считает, что четкое понимание собственных целей действительно полезно, однако одного ожидания исполнения желаний недостаточно.

По его мнению, реальные изменения требуют действий, а не только позитивного мышления.

Именно этот подход разделяют многие критики книги. Они неоднократно отмечали, что научных доказательств эффективности "закона притяжения" не существует. Кроме того, произведение подвергалось критике за идею, что негативные события могут быть следствием мыслей самого человека, что некоторые специалисты считают проявлением токсичного позитивизма.

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