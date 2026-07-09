Сильные ливни и грозы накроют Украину: синоптик назвала дату потепления

В некоторых регионах уже завтра пройдут сильные ливни, местами с грозами.

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Погода в Украине 10 июля / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине 10 июля

В каких регионах ожидаются ливни с грозами

Когда ожидать потепления

В пятницу, 10 июля, на всей территории Украины будет преобладать влажная воздушная масса, которая принесет периодические дожди, местами сильные ливни и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в Украине будет преобладать влажная воздушная масса с периодическими дождями - повсеместно. Возможны временами сильные ливни и грозы", - говорится в сообщении. видео дня

Температура воздуха днём в большинстве областей составит +19…+23 градуса. На востоке страны будет несколько теплее - от +25 до +28 градусов, тогда как в западных регионах столбики термометров покажут +17…+22 градуса.

Погода в Киеве

По словам синоптика, в Киеве 10 июля также ожидается дождливая погода, местами возможны грозы. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +20…+22 градусов.

В то же время Диденко отметила, что уже на следующей неделе в Украине ожидается потепление.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что Франция и Испания в ближайшее время снова станут самыми жаркими странами Европы - там ожидается до +35–+39 градусов, тогда как в Украине 9 июля воздух будет свежим и даже прохладным.

Как писал Главред, в ближайшие дни изнурительной жары в Украине не будет. Дневная температура будет держаться в пределах +22…+28 градусов, лишь на юге и востоке, а также в Днепропетровской области может быть немного теплее.

Накануне стало известно, что до 9 июля в Украине будет преобладать комфортная погода. До четверга по всей территории страны местами возможны кратковременные дожди с грозами.

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О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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