США могут вывести дополнительные войска из Европы: Трамп озвучил новое условие

Главное из новости:
- Вывод войск США из Европы зависит от Гренландии
- Трамп готов сократить контингент без выгодного соглашения
- Дания и Гренландия отвергают передачу острова США
Дальнейшее военное присутствие США на европейском континенте оказалось под прямой угрозой из-за геополитических аппетитов Вашингтона. Президент США Дональд Трамп открыто связал сохранение американского контингента в Европе с вопросом контроля над Гренландией. Об этом сообщает CNN.
Новое условие Вашингтона
Общаясь с представителями СМИ, американский лидер дал понять, что судьба военных баз США в Европе будет решаться в ходе переговоров по Гренландии. Трамп подчеркнул, что окончательного вердикта пока нет, однако намекнул на радикальные шаги.
"Я еще не принял окончательного решения. Многое будет зависеть от Гренландии", - заявил президент США.
Он также добавил, что Белый дом серьезно настроен вернуть часть своих солдат домой, если Соединенным Штатам не удастся заключить "очень выгодную сделку" по острову.
Стратегическое давление и планы Белого дома
За кулисами большой политики уже давно обсуждают планы Трампа по перестройке европейской безопасности. По информации западных СМИ, американский президент в частных беседах выражал намерение сократить контингент в Европе примерно на 33%.
Параллельно с этим Трамп рассматривает Гренландию как ключевой элемент национальной безопасности США. Среди инструментов, которые Вашингтон готов задействовать для получения контроля над островом:
- прямое предложение о покупке территории;
- применение средств экономического и политического давления.
В свою очередь официальные Копенгаген и Нуук (столица Гренландии) остаются непреклонными - власти Дании и самого острова уже неоднократно заявляли, что Гренландия не продается и не будет передана под контроль США.
Своё скандальное заявление Дональд Трамп сделал сразу после завершения саммита Североатлантического альянса в Анкаре. Там он в очередной раз подтвердил свои претензии на арктический остров и признал, что подобные требования существенно подрывают единство Альянса и затрудняют диалог с европейскими союзниками.
Планы Трампа в отношении Гренландии - что известно
Как писал Главред, министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявлял, что необходимость установления американского контроля над Гренландией продиктована "слабостью" Европы и стратегическими интересами США.
19 января президент США Трамп обвинил Данию в том, что на протяжении 20 лет страна якобы ничего не делала в связи с российской угрозой для острова. Глава Белого дома заявил, что пришло время это изменить.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен применять военную силу для захвата Гренландии. В то же время он подтвердил своё желание установить контроль над островом. По словам американского лидера, Соединённые Штаты "ничего не получат", если не прибегнуть к силовому сценарию, однако он заверил, что такого шага не будет.
Стоит отметить, что ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что остров "выбирает Данию" и не будет принадлежать Вашингтону и управляться им.
Трамп резко отреагировал на заявление Нильсена о том, что остров намерен и в дальнейшем оставаться в союзе с Данией. По словам Трампа, такая позиция может обернуться для гренландского политика "большой проблемой".
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Об источнике: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. По всему миру выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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