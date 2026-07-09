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США могут вывести дополнительные войска из Европы: Трамп озвучил новое условие

Дарья Пшеничник
9 июля 2026, 07:01обновлено 9 июля, 08:31
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Президент США дал понять, что готов сократить контингент, если не получит выгодного соглашения по Гренландии.
Армия США, Трамп
Трамп заявил, что вывод большего количества американских войск из Европы зависит от Гренландии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из новости:

  • Вывод войск США из Европы зависит от Гренландии
  • Трамп готов сократить контингент без выгодного соглашения
  • Дания и Гренландия отвергают передачу острова США

Дальнейшее военное присутствие США на европейском континенте оказалось под прямой угрозой из-за геополитических аппетитов Вашингтона. Президент США Дональд Трамп открыто связал сохранение американского контингента в Европе с вопросом контроля над Гренландией. Об этом сообщает CNN.

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Новое условие Вашингтона

Общаясь с представителями СМИ, американский лидер дал понять, что судьба военных баз США в Европе будет решаться в ходе переговоров по Гренландии. Трамп подчеркнул, что окончательного вердикта пока нет, однако намекнул на радикальные шаги.

"Я еще не принял окончательного решения. Многое будет зависеть от Гренландии", - заявил президент США.

Он также добавил, что Белый дом серьезно настроен вернуть часть своих солдат домой, если Соединенным Штатам не удастся заключить "очень выгодную сделку" по острову.

Стратегическое давление и планы Белого дома

За кулисами большой политики уже давно обсуждают планы Трампа по перестройке европейской безопасности. По информации западных СМИ, американский президент в частных беседах выражал намерение сократить контингент в Европе примерно на 33%.

Параллельно с этим Трамп рассматривает Гренландию как ключевой элемент национальной безопасности США. Среди инструментов, которые Вашингтон готов задействовать для получения контроля над островом:

  • прямое предложение о покупке территории;
  • применение средств экономического и политического давления.

В свою очередь официальные Копенгаген и Нуук (столица Гренландии) остаются непреклонными - власти Дании и самого острова уже неоднократно заявляли, что Гренландия не продается и не будет передана под контроль США.

Своё скандальное заявление Дональд Трамп сделал сразу после завершения саммита Североатлантического альянса в Анкаре. Там он в очередной раз подтвердил свои претензии на арктический остров и признал, что подобные требования существенно подрывают единство Альянса и затрудняют диалог с европейскими союзниками.

Гренландия Инфографика
Гренландия / Инфографика: Главред

Планы Трампа в отношении Гренландии - что известно

Как писал Главред, министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявлял, что необходимость установления американского контроля над Гренландией продиктована "слабостью" Европы и стратегическими интересами США.

19 января президент США Трамп обвинил Данию в том, что на протяжении 20 лет страна якобы ничего не делала в связи с российской угрозой для острова. Глава Белого дома заявил, что пришло время это изменить.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен применять военную силу для захвата Гренландии. В то же время он подтвердил своё желание установить контроль над островом. По словам американского лидера, Соединённые Штаты "ничего не получат", если не прибегнуть к силовому сценарию, однако он заверил, что такого шага не будет.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что остров "выбирает Данию" и не будет принадлежать Вашингтону и управляться им.

Трамп резко отреагировал на заявление Нильсена о том, что остров намерен и в дальнейшем оставаться в союзе с Данией. По словам Трампа, такая позиция может обернуться для гренландского политика "большой проблемой".

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Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. По всему миру выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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