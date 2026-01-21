Укр
"Нас не остановить": Трамп признался, как без военной силы получит Гренландию

Руслана Заклинская
21 января 2026, 18:06
153
Президент США в Давосе раскрыл планы на самый большой остров мира.
"Нас не остановить": Трамп признался, как без военной силы получит Гренландию
Трамп пообещал не воевать за Гренландию, но хочет ее забрать / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, wikipedia.org

Ключевые тезисы Трампа:

  • США не будут применять военную силу для захвата Гренландии
  • Контроль над Гренландией - единственная просьба США
  • Гренландия - просто кусок льда

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен применять военную силу для захвата Гренландии. В то же время он подтвердил свое желание установить контроль над островом. Об этом Трамп сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты "ничего не получат", если не прибегнуть к силовому сценарию, однако он заверил, что такого шага не будет.

видео дня

"Мы, вероятно, ничего не получим, если я не решу применить чрезмерную силу и насилие, что, откровенно говоря, сделает нас непобедимыми. Но я этого не сделаю, хорошо? Теперь все скажут: "О, хорошо". Это, пожалуй, самое важное заявление, которое я сделал, потому что люди думали, что я применю силу", - сказал Трамп во время выступления, которое транслировало "Суспільне".

Президент США трижды повторил свое обещание: "Я не должен применять силу. Я не хочу применять силу. Я не буду применять силу".

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что контроль над Гренландией - это единственное, о чем сейчас "просят" США. Он апеллировал к истории Второй мировой войны, отметив, что остров уже фактически находился под опекой США.

"Именно поэтому я хочу немедленно провести переговоры о том, чтобы приобрести Гренландию Соединенными Штатами. Как мы делали это и раньше в нашей истории. Ничего в этом неправильного нет. Нас не остановить... Все, что просят Соединенные Штаты, – это место под названием Гренландия, которое уже принадлежало нам как доверенному лицу, но которое мы с уважением вернули Дании не так давно, после того как победили немцев, японцев, итальянцев и других во Второй мировой войне. Мы вернули им эту территорию", – заявил Трамп.

Смотрите видео заявления Трампа о Гренландии:

Смотрите видео заявления Трампа о Гренландии:
Трамп раскрыл намерения в отношении Гренландии / Фото: скриншот

Кроме этого, американский лидер подчеркнул, что сейчас США "гораздо мощнее", чем тогда. Трамп также попытался преуменьшить масштаб своих территориальных претензий, назвав контроль над островом "небольшой просьбой".

"Это огромный кусок льда посреди океана. Но если начнется война, многие ракеты будут пролетать прямо над этим куском льда. Мы хотим построить там "Золотой купол", он будет защищать не только США, но и Канаду, которая тоже должна быть нам благодарна", - добавил он.

Гренландия Инфографика
Гренландия / Инфографика: Главред

Каковы намерения Трампа относительно Гренландии - мнение эксперта

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, что вопрос Гренландии пока не является критически важным в практическом плане.

"У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своего первого президентского срока, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Планы Трампа относительно Гренландии - новости по теме

Напомним, в начале января 2026 года президент США Дональд Трамп в телефонном интервью изданию The Atlantic заявил, что Вашингтон может расширить перечень стран для проведения военных операций. Среди потенциальных направлений он назвал Гренландию, отметив ее стратегическое значение для обороны США.

Как сообщал Главред, впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент и его советники обсуждают различные варианты приобретения Гренландии. По ее словам, привлечение армии "всегда остается одним из вариантов".

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что необходимость установления американского контроля над Гренландией обусловлена "слабостью Европы" и стратегическими интересами Вашингтона.

Между тем Европа разрабатывает три сценария защиты Гренландии. Как пишет The Economist, союзники по НАТО уже направили на остров около 35 военных для усиления обороны.

Что известно о форуме в Давосе

Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF) — это ежегодная международная встреча, которая проходит в январе в швейцарском курортном городке Давос. Мероприятие собирает ведущих мировых лидеров в политике, бизнесе, науке, технологиях и общественных организациях для обсуждения глобальных вызовов и формирования стратегий для их решения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дания Дональд Трамп Гренландия Трамп новости
Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

