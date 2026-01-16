Укр
Читать на украинском
Европа разработала три сценария защиты Гренландии от США - The Economist

Анна Ярославская
16 января 2026, 07:16
На фоне заявлений Трампа союзники по НАТО уже направили на остров около 35 военных для усиления обороны.
Кратко:

  • Европа прорабатывает варианты защиты Гренландии
  • Рассматриваются три сценария действий
  • НАТО уже усилило присутствие на острове

После последних заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии европейские чиновники рассматривают несколько сценариев защиты крупнейшего острова мира от возможных действий Вашингтона.

Как пишет The Economist, Европа разрабатывает три сценария защиты Гренландии. Союзники по НАТО уже направили на остров около 35 военных для усиления обороны.

Сценарий №1: Разрядка напряженности". Попытка убедить американскую сторону, что Россия и Китай не представляют угрозы, и создать миссию "Арктический часовой".

Сценарий №2: "Сдерживание и контрмеры". Этот сценарий предполагает экономическое давление на США, включая санкции против компаний, добывающих ресурсы Гренландии без разрешения, возможную распродажу американских гособлигаций и закрытие военных баз США в Европе.

Сценарий №3: "Ожидание новой цели" — рассчитывает на то, что Трамп переключится на другие вопросы, например, Иран или выборы 2026 года, и что его заявления о Гренландии — стратегический блеф для получения уступок от Дании.

Европейские правительства внимательно отслеживают ситуацию и рассматривают меры для защиты стратегических интересов. Обеспечение безопасности Гренландии стало приоритетом для Дании и НАТО, а рабочие группы готовятся к переговорам с США уже 18 января.

Претензии Трампа на Гренландию

Как писал Главред, Трамп еще в декабре 2024 года намекнул на возможность "присоединения" к США Гренландии, Канады и Панамского канала. Что касается Гренландии, Трамп акцентировал внимание на важности острова для американской национальной безопасности.

В начале января 2026 года президент США Дональд Трамп в телефонном интервью для The Atlantic заявил, что Соединенные Штаты могут расширить перечень стран, где рассматривают возможность военных операций. Среди потенциальных направлений он назвал Гренландию, подчеркнув ее стратегическое значение для американской обороны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, но и привлечение армии "всегда является одним из вариантов".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что остров "выбирает Данию" и не будет принадлежать Вашингтону и управляться им.

Трамп резко отреагировал на заявление Нильсена о том, что остров намерен и дальше оставаться в союзе с Данией. По словам Трампа, такая позиция может обернуться для гренландского политика "большой проблемой".

Эксперт назвал вероятный сценарий Трампа в отношении Гренландии

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный считает, вопрос Гренландии сейчас вряд ли стоит остро в практической плоскости.

"У меня есть для этого два аргумента. Во-первых, Трамп говорил о Гренландии еще во время своей первой каденции, и с тех пор, по сути, мало что изменилось. Это скорее его постоянная риторика, которую он сейчас снова актуализировал на волне политической эйфории", - сказал эксперт в интервью Главреду.

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

