Покупка или привлечение войск: Белый дом не исключил ни один сценарий по Гренландии

Кэролайн Левитт подчеркнула, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности США.

США рассматривает все варианты по Гренландии, включая военный / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/karolineleavitt, x.com/KatieMiller

Какие варианты США рассматривают в отношении Гренландии

Поддерживают ли сенаторы позицию Белого дома

Президент США Дональд Трамп и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, но и привлечение армии "всегда является одним из вариантов". Такое заявление озвучила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"[Трамп] четко дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности США и имеет важное значение для сдерживания противников в Арктическом регионе", - цитирует Левитт ABC News.

"Президент и его команда обсуждают ряд вариантов достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно, использование Вооруженных сил США всегда является вариантом, который может использовать главнокомандующий", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Журналисты отмечают, что среди европейских союзников сохраняется напряженность, поскольку Гренландию может постигнуть участь, подобная Венесуэле.

Как отреагировали в Капитолии

Риторика, исходящая из Белого дома, вызвала негативную реакцию со стороны некоторых законодателей в Капитолии, независимо от партийной принадлежности.

В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил: "Нет, я не думаю, что это уместно", когда его спросили, устраивает ли его военная операция в Гренландии.

Член палаты представителей Блейк Мур, республиканец от штата Юта, в совместном заявлении с членом палаты представителей Стени Хойером, демократом от штата Мэриленд, сказал: "Бряцание оружием по поводу аннексии Гренландии излишне опасно".

Тем временем сенатор-демократ от Аризоны Рубен Гальего заявил, что внесет на рассмотрение резолюцию о военных полномочиях, касающуюся Гренландии.

"Мы должны остановить его, прежде чем он по своему капризу вторгнется в другую страну. Больше никаких бесконечных войн", — написал Гальего в социальных сетях.

США не исключают силовой сценарий присоединения Гренландии

Как писал Главред, заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер, которого называют главным архитектором ряда жестких политических решений администрации Трампа, отказался исключать вариант военного захвата острова.

По его словам, Вашингтон настаивает на том, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов как часть американской системы безопасности.

"Я просто хочу прояснить, что это официальная позиция правительства США с начала этой администрации, и, честно говоря, еще со времен предыдущей администрации Трампа: Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. Президент был очень четким в этом отношении", - подчеркнул чиновник в интервью CNN.

Стоит отметить, что жена Стивена Миллера опубликовала карту Гренландии, покрытую американским флагом, с надписью "СКОРО" над ней.

Стоит отметить, что Пентагон уже имеет базу в Гренландии и разместил там около 200 военнослужащих для обеспечения безопасности в Арктике в рамках давнего соглашения об обороне.

Какова позиция Трампа в отношении Гренландии

Еще в декабре 2024 года Трамп намекнул на возможность "присоединения" к США Гренландии, Канады и Панамского канала. Он акцентировал внимание на важности острова для американской национальной безопасности.

Трамп хочет завладеть Гренландией, чтобы расширить историческое наследие США, написали журналисты Reuters в 2025 году.

В начале января 2026 года президент США Дональд Трамп в телефонном интервью для The Atlantic заявил, что Соединенные Штаты могут расширить перечень стран, где рассматривают возможность военных операций. Среди потенциальных направлений он назвал Гренландию, подчеркнув ее стратегическое значение для американской обороны.

Гренландия - что о ней известно / Инфографика: Главред

Когда США могут попытаться установить контроль над Гренландией

Как пишет Politico со ссылкой на неназванных экспертов и чиновников, Соединенные Штаты могут установить контроль над Гренландией уже в 2026 году, воспользовавшись благоприятным моментом.

Подобные действия могут быть приурочены к важным политическим и символическим датам - накануне промежуточных выборов в США 3 ноября и к празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов 4 июля.

Чем опасна политика Трампа и есть ли риск аннексии Гренландии: мнение эксперта

Британский журналист Гидеон Рахман в статье для Financial Times заявил, что президента США привлекает мировой порядок, организованный вокруг сфер влияния великих держав.

Он отметил, что администрация Трампа положила глаз на Гренландию, которая является автономной частью Дании.

"Аннексия части территории союзника по НАТО была бы гораздо более радикальным шагом, чем свержение авторитарного лидера латиноамериканской державы. Но администрация Трампа уже некоторое время готовит риторическую почву для действий в отношении Гренландии, обвиняя датчан в провале в этом вопросе. Учитывая открытое презрение администрации к своим европейским союзникам, попытку аннексии со стороны США нельзя исключать", - считает Рахман.

"Мир, в котором могущественные государства и авторитарные правители могут делать практически все, что им заблагорассудится в своих ближайших окрестностях, очень бы подошел России и Китаю", - подчеркнул журналист.

О персоне: Гидеон Рахман Гидеон Рахман — британский журналист и один из ведущих экспертов по международным отношениям. С июля 2006 года он работает главным комментатором по международным вопросам в газете Financial Times, где еженедельно пишет колонки и аналитические материалы о геополитике, внешней политике США, Европейском союзе, Азии и других глобальных темах, передает

Википедия. Начал карьеру в BBC World Service в 1984 году. Работал в The Economist более 15 лет, включая должности корреспондента и редактора по Азии, Европе и США. Работал иностранным корреспондентом в Вашингтоне, Бангкоке и Брюсселе. Гидеон Рахман стал лауреатом Orwell Prize за политическую журналистику (2016) — одной из самых престижных премий в сфере аналитики и комментариев. Получил Commentator Award на European Press Prize (2016). Рахман — автор нескольких влиятельных книг о мировой политике и глобальных трендах: Zero-Sum World (2010) — о сдвиге от эпохи взаимной выгоды к жесткой конкуренции великих держав;

Easternisation: War and Peace in the Asian Century (2016) — о влиянии подъёма Азии на мировую систему;

The Age of the Strongman (2022) — о роли авторитарных лидеров в современной политике. Кроме того, Рахман регулярно выступает как спикер на международных форумах и часто появляется в эфире BBC, CNN, NPR и других СМИ. Ведёт подкаст The Rachman Review, отмеченный наградой "International Podcast of the Year" (2025).

