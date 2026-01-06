«Мы сверхдержава»: США не исключают силовой сценарий присоединения Гренландии

Вашингтон настаивает на вхождении Гренландии в состав США / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Кратко:

США рассматривают Гренландию как ключевой элемент системы безопасности

Миллер отказался исключать возможность силового сценария присоединения острова

Вашингтон настаивает на том, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов как часть американской системы безопасности. Об этом заявил в интервью CNN заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер и отказался исключать вариант военного захвата острова.

"Президент четко высказывался в течение месяцев: Соединенные Штаты должны быть нацией, в которую входит Гренландия как часть нашего общего аппарата безопасности", - заявил Миллер.

видео дня

"Я просто хочу прояснить, что это официальная позиция правительства США с начала этой администрации, и, честно говоря, еще со времен предыдущей администрации Трампа: Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. Президент был очень четким в этом отношении", - подчеркнул чиновник.

Ведущий Джейк Таппер несколько раз спросил Миллера, может ли он исключить сценарий, при котором США попытаются захватить Гренландию силой. В ответ Миллер уклонился от ответа. При этом он поставил под сомнение легитимность контроля Дании над островом.

"Настоящий вопрос заключается в том, по какому праву Дания объявила контроль над Гренландией? На чем основываются их территориальные претензии? На каком основании Гренландия является колонией Дании? Соединенные Штаты являются силой НАТО. Для того, чтобы США могли защитить Арктический регион, защитить НАТО и интересы Альянса, очевидно, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. Мы – сверхдержава, и при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава", - отметил заместитель главы администрации президента США.

Гренландия - что о ней известно / Инфографика: Главред

Заявления Дональда Трампа о Гренландии

Как писал Главред, Трамп еще в декабре 2024 года намекнул на возможность "присоединения" к США Гренландии, Канады и Панамского канала. Что касается Гренландии, Трамп акцентировал внимание на важности острова для американской национальной безопасности.

Реклама

Трамп хочет завладеть Гренландией, чтобы расширить историческое наследие США, написали журналисты Reuters в 2025 году.

В начале января 2026 года президент США Дональд Трамп в телефонном интервью для The Atlantic заявил, что Соединенные Штаты могут расширить перечень стран, где рассматривают возможность военных операций. Среди потенциальных направлений он назвал Гренландию, подчеркнув ее стратегическое значение для американской обороны.

Военная операция США в Венесуэле

3 января США провели операцию в Венесуэле, во время которой президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и увезли из страны.

По данным американских СМИ, сама военная операция длилась менее 30 минут. Во время атаки прогремели, по меньшей мере, семь взрывов. Жители Каракаса выходили на улицы, наблюдали за низко летающими самолетами и делились видео в соцсетях.

Реклама

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы. Он заявил, что во время этой операции из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Он добавил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами.

4 января стало известно, что вице-президент Делси Родригес должна занять должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Такое постановил Верховный суд страны.

Другие новости:

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред