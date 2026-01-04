Укр
После Венесуэлы - Гренландия? Трамп заговорил о новых возможных вторжениях США

Дарья Пшеничник
4 января 2026, 22:53
Трамп отверг обвинения в незаконном военном вторжении в Венесуэлу и выразил убеждение, что силовая смена режима в другой стране является законной.
Трамп
Трамп пригрозил новыми ударами по Венесуэле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

видео дня
  • Трамп заявил о возможных новых военных операциях США, в частности по Гренландии
  • Он предупредил Делси Родригес о последствиях в случае отказа от сотрудничества
  • Президент США назвал Гренландию стратегически важной

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью для The Atlantic заявил, что Соединенные Штаты могут расширить перечень стран, где рассматривают возможность военных операций. Среди потенциальных направлений он назвал Гренландию, подчеркнув ее стратегическое значение для американской обороны.

Во время разговора Трамп также коснулся ситуации в Венесуэле. Он обратился к вице-президенту Делси Родригес, которая временно возглавила страну после исчезновения Николаса Мадуро, с призывом к сотрудничеству с США. По его словам, отказ от диалога может иметь для нее серьезные последствия.

Президент США отверг обвинения в незаконности действий Вашингтона в Венесуэле и заявил, что силовая смена власти в других государствах, по его мнению, может быть оправданной. Он также намекнул, что Венесуэла может быть не последним регионом, где США готовы применить военную силу.

Отдельно Трамп отметил важность Гренландии, заявив, что территория имеет ключевое оборонное значение из-за присутствия российских и китайских кораблей в регионе.

Смена власти в Венесуэле: мнение журналиста

По словам журналиста Ивана Яковины, шаги США по смене власти в Венесуэле могут иметь серьезные глобальные последствия. Он отмечает, что падение мировых цен на нефть на 10-15 долларов за баррель из-за этих процессов способно существенно подорвать экономическую устойчивость России.

По его мнению, такое изменение рынка нефти создает новые вызовы для российской экономики и геополитического влияния Кремля.

Ситуация в Венесуэле: новости по теме

Как писал Главред, ранее Иван Фечко назвал два возможных сценария развития ситуации в отношениях США и Венесуэлы.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы. Он заявил, что во время этой операции из страны вывезли президента Николаса Мадуро и его жену. Он добавил, что операция была проведена совместно с правоохранительными органами.

Кроме того, вице-президент Делси Родригес должна занять должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Такое постановил Верховный суд страны, сообщает Reuters.

Об источнике: The Atlantic

The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) - один из старейших и самых респектабельных литературных журналов США[3]. Основан в 1857 году в Бостоне. Среди первых сотрудников были виднейшие литераторы Новой Англии - Джеймс Расселл Лоуэлл, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Лонгфелло, Оливер Уэнделл Холмс (старший). Выходит 10 раз в год, ранее был ежемесячным[4]. С 2006 года журналом руководит Джеймс Беннет. Wikipedia

новости США Венесуэла Дональд Трамп Гренландия
