"Российские лодки – повсюду": Трамп сказал, зачем хочет купить Гренландию

По мнению Трампа, Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над территорией.

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Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, wikipedia.org

Кратко:

Трамп неоднократно подчеркивал необходимость покупки Гренландии

Эти заявления вызвали волну возмущения в Дании и Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США должны приобрести Гренландию из соображений международной безопасности, упомянув об угрозах со стороны России и Китая. Об этом Трамп сказал, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома во время подписания ряда исполнительных указов в свой первый день в должности, пишет Politico.

По мнению Трампа, Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над территорией.

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"Гренландия - замечательное место. Нам это нужно для международной безопасности. Я уверен, что Дания уступит, ведь им не хватает ресурсов для поддержания этой территории", - заявил Трамп.

Он добавил: "Гренландия нужна не только нам, она важна для международной безопасности. Российские лодки, китайские военные корабли - они повсюду, а Дания не может это контролировать".

Трамп неоднократно подчеркивал необходимость покупки Гренландии, называя это "абсолютной потребностью" для США, и не исключал возможности использования военной силы.

Эти заявления вызвали волну возмущения в Дании и Гренландии. Лидеры обеих территорий отметили, что Гренландия не может быть предметом захвата.

Богатая полезными ископаемыми Гренландия имеет стратегическое значение для безопасности и торговли, особенно в условиях роста интереса мировых держав к Арктике. На острове также расположена военная база США.

Хотя Трамп не упомянул Гренландию в своей инаугурационной речи, он продолжает уделять этому вопросу внимание. Президент также отметил, что его старший сын, Дональд Трамп-младший, посетил остров в начале месяца, назвав этот визит частью попыток наладить связи.

"Люди Гренландии недовольны Данией. Они, кажется, положительно относятся к нам. Наши представители, включая моего сына, были там две недели назад, и, похоже, мы им нравимся. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Трамп.

Предложение Трампа о покупке Гренландии - последние новости по теме

Ранее Дания направила команде Трампа предложения по Гренландии. Трамп заявлял, что контроль над Гренландией необходим для национальной безопасности США в отношениях с Россией и Китаем.

Как сообщал Главред,Трамп рассматривает возможность присоединения Гренландии для расширения влияния страны и создания исторического наследия. По словам анонимного источника Reuters, Трамп не планирует использовать военную силу, а вместо этого намерен применить дипломатическое или экономическое давление.

Напомним, пресс-секретарь Трампа Анна Келли заявила, что риторика Дональда Трампа относительно Канады, Гренландии и Панамы является частью более широкой стратегии, направленной на усиление позиций США на международной арене.

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Гренландия - что о ней известно Гренландия стала датской колонией в 1814 году, а в 1953-м была признана частью Королевства Дания. Спустя 20 лет она даже вступила в Европейское экономическое сообщество (прообраз нынешнего Евросоюза), но позже покинула его. После референдума в 1979 году Дания передала острову право самоуправления, а в 2009-м - еще больше власти. Сейчас Гренландия - это автономная территория и по сути отдельная страна. Наряду с Данией и Фарерскими островами является одной из трех стран, которые входят в состав королевства. За Копенгагеном остаются сфера международных отношений, оборона и контроль за валютной политикой. Все внутренние политические и экономические вопросы Гренландия решает самостоятельно. Площадь Гренландии превышает 2 млн квадратных километров, и это самый большой остров на Земле, который омывают воды Атлантического и Северно-Ледовитого океана. Расположен на северо-востоке Северной Америки и с точки зрения географии относится к ней. Но политически до сих пор считается Европой. США предприняли как минимум две серьезные попытки получить контроль над Гренландией. Первая попытка была во второй половине XIX века. Тогда госсекретарь США Уильям Сьюард (сторонник территориальной экспансии) также делал ставку на попытки вырвать Канаду из рук Британской империи, а его политика привела к покупке Аляски у Российской империи. Но она также включала намерение приобрести Гренландию и Исландию. Бывший министр финансов Роберт Дж. Уокер в 1867 году узнал, что Данию могут склонить продать оба острова, когда вел переговоры о покупке датских колоний в Карибском море в Вест-Индии. Сьюард поручил подготовить отчет о ресурсах Гренландии и Исландии, но его надежды рухнули, когда в Сенате провалилось голосование за сделку по датской Вест-Индии. Спустя 50 лет эти колонии все же будут выкуплены и станут Виргинскими островами США. Вторая попытка была предпринята после Второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала Данию в ходе шестичасовой операции в марте 1940 года. Год спустя датский посол в США, который не подчинялся оккупационному правительству, подписал соглашение о размещении американских баз на Гренландии. За время военной оккупации США построили на острове несколько объектов. А после войны идея покупки обсуждалась настолько серьезно, что, согласно опросу Gallup, в 1946 году 33% американцев поддержали вариант с приобретением за 1 млрд долларов. В итоге Дания отклонила заявку и предложила Гренландии статус полноправного члена королевства, а не колонии.

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