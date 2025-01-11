Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Дания направила команде Трампа предложения по Гренландии – СМИ

Виталий Кирсанов
11 января 2025, 18:19
77
Трамп заявлял, что контроль над Гренландией необходим для национальной безопасности США в отношениях с Россией и Китаем.
Гренландия, Дания
Дания направила команде Трампа предложения по Гренландии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Слава Трампа о Гренландии застали Копенгаген врасплох
  • Дания хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США
  • В Дании говорят, что Гренландия не продается

Датские власти направили личные сообщения команде избранного президента США Дональду Трампу по поводу Гренландии. Дания готова обсудить усиление безопасности на острове или же увеличение военного присутствия Соединенных Штатов. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что недавний отказ Трампа исключить применение военной силы для взятия под контроль Гренландии был фактически угрозой вторжения в давнего союзника по НАТО. Эти комментарии застали Копенгаген и многие других столицы Европы врасплох.

видео дня

В частности, Трамп заявлял, что контроль над Гренландией, крупнейшим островом в мире, необходим для национальной безопасности США в отношениях с Россией и Китаем. В свою очередь изменение климата открывают Арктику для конкуренции между сверхдержавами, а также может облегчить освоение минеральных богатств Гренландии.

И хоть остров в значительной степени автономен, но Дания сохраняет за собой ответственность за оборону. Так, по словам источников Axios, датское правительство хочет убедить Трампа, в том числе посредством переданных на этой неделе сообщений его советникам, что опасения избранного президента США по поводу безопасности модно решить, не заявляя о своих правах на Гренландию для Соединенных Штатов.

Один европейский дипломат сказал изданию, что Дания широко рассматривается как один из ближайших союзников США в ЕС, и никто не мог себе представить, что она станет первой страной, с которой Трамп вступит в конфликт.

Источники сообщили, что датское правительство хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США, и попросили членам команды Трампа разъяснить, что именно имел ввиду избранный президент в своих комментариях на этой неделе.

В переданных сообщениях правительство Дании ясно дало понять, что Гренландия не продается, но выразило готовность обсудить любые другие запросы США в отношении острова.

Так, у США уже есть военная база в Гренландии и соглашение с Данией от 1951 года о защите острова, в соответствии с котором можно было бы легко обсудить увеличение численности американских войск.

Кроме того, датские официальные лица уже заявили, что изучают дальнейшие меры по увеличению инвестиций в военную инфраструктуру и потенциал Гренландии в консультации с гренлансдким правительством.

Теперь главный вопрос заключается в том, будет ли Трамп доволен заключением сделаем с Данией и объявлением о победе, либо же его истинная миссия - стать первом президентом за 80 лет, который получит новые территории для США.

Axios добавило, что остров Гренландия играл ключевую роль в обороне НАТО и США во время холодной войны, являясь частью системы раннего оповещения для обнаружения советских подводных лодок или потенциальных ракет.

Заявление Трампа о присоединении Гренландии к США - главное

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп намекнул на возможность присоединения Канады, Гренландии и Панамского канала к США. В своем рождественском обращении он отметил, что налоги в Канаде удастся снизить на 60% после присоединения к США, а также подчеркнул стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США. Трамп также выразил возмущение по поводу передачи Панамского канала Панаме и потребовал его возвращения

Пресс-секретарь Трампа Анна Келли заявила, что риторика Дональда Трампа относительно Канады, Гренландии и Панамы является частью более широкой стратегии, направленной на усиление позиций США на международной арене. Эти слова не являются случайными, а являются сигналом для России и Китая.

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения Гренландии для расширения влияния страны и создания исторического наследия. По словам анонимного источника Reuters, Трамп не планирует использовать военную силу, а вместо этого намерен применить дипломатическое или экономическое давление.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дания Дональд Трамп Гренландия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - детали

В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - детали

18:30Мир
"Придется отходить": в Курахово ВСУ попали в серьезное полуокружение

"Придется отходить": в Курахово ВСУ попали в серьезное полуокружение

17:50Украина
Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал Путина

Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал Путина

17:37Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла популярная российская актриса

Умерла популярная российская актриса

Гороскоп на завтра 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

Гороскоп на завтра 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

Уже 140 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рванули вверх

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

Весь год будет счастливым: что нужно сделать 11 января - приметы

Весь год будет счастливым: что нужно сделать 11 января - приметы

Последние новости

18:30

В Татарстане горит один из крупнейших и самых современных НПЗ России - детали

18:19

Дания направила команде Трампа предложения по Гренландии – СМИ

18:13

Меган Маркл и принц Гарри записались в волонтеры: помогают жертвам пожара в ЛА

17:52

Что не так на рисунке: нужно найти три ошибки за 9 секунд

17:50

"Придется отходить": в Курахово ВСУ попали в серьезное полуокружение

В Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погодыВ Украину идут сильные морозы: синоптик назвала дату изменения погоды
17:37

Российской империи больше не существует: Джонсон резко обругал ПутинаВидео

17:22

IQ-тест для интеллектуалов: найдите спрятанный зонтик за 5 секунд

17:19

Такую закуску еще не пробовали: восхитительный рецепт из лаваша за 10 минут

17:13

Взятие в плен военных из КНДР: в МИД Украины заявили об угрозах для Европы

Реклама
16:44

Рисковать или нет: когда разбитое яйцо можно есть, а когда стоит выбросить

16:44

Существенный "скачок" цен на продукты в Украине: что подорожало больше всего

16:15

Без физики и химии: в Украине сократят предметы для старшеклассников

16:11

Надо ли добавлять кондиционер для стирки: неочевидный ответ экспертов

16:10

Состоится ли встреча Трампа и Путина: аналитик раскрыл неожиданный сценарий

16:07

Многие люди делают неправильно: эксперт объяснил, как нужно хранить яйца

15:58

"Дальше будем отступать": ситуация в районе Курахово обостряется - детали

15:49

Теплый прием: РФ отступила на Харьковщине - космические потери техники и пехоты

15:24

Лунные узлы меняют знак: какие судьбоносные события произойдут в ближайшие полтора годаВидео

15:19

Украина планирует нарастить производство ракет, артиллерии и техники - Зеленский

15:10

"Мир должен знать, что происходит". Зеленский сообщил о первых пленных корейцах

Реклама
15:09

Выход ВСУ из Курской области откроет путь 60 тысячам российских военных - WP

15:03

Ударит мороз -10 градусов: Украину накрывает сильное похолодание

14:29

"Я не ищу жалости или сочувствия": Тодоренко на фото показала неизлечимый недуг

14:01

Когда будет парад планет в 2025 году: точная дата события

13:45

Требования Путина на переговорах с Трампом: что хочет Кремль в обмен на мир - FT

13:20

Гороскоп Таро на полнолуние 13 января 2025: Ракам - перемены, Львам - прогресс

12:57

"Мера защиты": Норвегия хочет построить еще больше бомбоубежищ

12:51

Имя и фото: Венсану Касселю родили еще одного ребенка

12:38

ВСУ все еще борются за ключевой город: военные опровергли заявления об оккупации

11:53

"Рекорд" за последние 8 лет: в Украине растет цена на популярный фрукт

11:47

Гороскоп на январь 2025: один знак зодиака ждет очень денежный месяцВидео

11:42

Тучи над фронтом сгущаются: позиции ВСУ разрушены на трех направлениях

11:18

Байден оценил шансы Украины на победу в войне с РФ

10:32

100 жизней за каждый квадратный километр: армия РФ и КНДР утопает в потерях

10:10

Идеальная закуска, которую разметают за 1 минуту: рецепт очень быстрого блюда

10:08

Обломки повредили дома в 7 областях: РФ запустила по Украине 74 дрона

09:48

Киркоров не может стоять и ходить: путиниста отправили домой из реанимациии

09:46

Гороскоп на январь 2025: что Овнам принесет первый месяц нового годаВидео

09:16

Пылают порты, разрушены дома россиян: РФ атаковал рой дронов - где попали

09:02

Армия РФ оккупировала Курахово - DeepState

Реклама
08:00

Что остановит Россию и Путина, если не членство Украины в НАТОмнение

07:52

Переговоры Украины и РФ не приведут к миру: в ISW назвали главную преграду

07:15

Чем отличаются 2 рисунка с лампой Аладдина: надо найти ответ за 26 секунд

06:10

Интересный факт о Канаде, США и заявлениях Трампамнение

05:57

Гороскоп на завтра 12 января: Близнецам - большие деньги, Водолеям - успех и счастье

05:00

Какой сегодня праздник 11 января 2025 года: почему в этот день нельзя стричься

04:00

Какой бензин может медленно "убивать" автомобиль: предупреждение для водителей

03:35

"Сигарета" или "цигарка" - как правильно: лишь единицы смогут ответитьВидео

03:34

Способен ли Трамп закончить войну в Украине: экс-посол объяснил важный нюансВидео

02:37

Угроза нового штурма Киева: названо вероятное направление атаки РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять