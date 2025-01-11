Дания направила команде Трампа предложения по Гренландии – СМИ

Трамп заявлял, что контроль над Гренландией необходим для национальной безопасности США в отношениях с Россией и Китаем.

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Дания направила команде Трампа предложения по Гренландии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, wikipedia.org

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Слава Трампа о Гренландии застали Копенгаген врасплох

Дания хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США

В Дании говорят, что Гренландия не продается

Датские власти направили личные сообщения команде избранного президента США Дональду Трампу по поводу Гренландии. Дания готова обсудить усиление безопасности на острове или же увеличение военного присутствия Соединенных Штатов. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что недавний отказ Трампа исключить применение военной силы для взятия под контроль Гренландии был фактически угрозой вторжения в давнего союзника по НАТО. Эти комментарии застали Копенгаген и многие других столицы Европы врасплох.

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В частности, Трамп заявлял, что контроль над Гренландией, крупнейшим островом в мире, необходим для национальной безопасности США в отношениях с Россией и Китаем. В свою очередь изменение климата открывают Арктику для конкуренции между сверхдержавами, а также может облегчить освоение минеральных богатств Гренландии.

И хоть остров в значительной степени автономен, но Дания сохраняет за собой ответственность за оборону. Так, по словам источников Axios, датское правительство хочет убедить Трампа, в том числе посредством переданных на этой неделе сообщений его советникам, что опасения избранного президента США по поводу безопасности модно решить, не заявляя о своих правах на Гренландию для Соединенных Штатов.

Один европейский дипломат сказал изданию, что Дания широко рассматривается как один из ближайших союзников США в ЕС, и никто не мог себе представить, что она станет первой страной, с которой Трамп вступит в конфликт.

Источники сообщили, что датское правительство хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США, и попросили членам команды Трампа разъяснить, что именно имел ввиду избранный президент в своих комментариях на этой неделе.

В переданных сообщениях правительство Дании ясно дало понять, что Гренландия не продается, но выразило готовность обсудить любые другие запросы США в отношении острова.

Так, у США уже есть военная база в Гренландии и соглашение с Данией от 1951 года о защите острова, в соответствии с котором можно было бы легко обсудить увеличение численности американских войск.

Кроме того, датские официальные лица уже заявили, что изучают дальнейшие меры по увеличению инвестиций в военную инфраструктуру и потенциал Гренландии в консультации с гренлансдким правительством.

Теперь главный вопрос заключается в том, будет ли Трамп доволен заключением сделаем с Данией и объявлением о победе, либо же его истинная миссия - стать первом президентом за 80 лет, который получит новые территории для США.

Axios добавило, что остров Гренландия играл ключевую роль в обороне НАТО и США во время холодной войны, являясь частью системы раннего оповещения для обнаружения советских подводных лодок или потенциальных ракет.

Заявление Трампа о присоединении Гренландии к США - главное

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп намекнул на возможность присоединения Канады, Гренландии и Панамского канала к США. В своем рождественском обращении он отметил, что налоги в Канаде удастся снизить на 60% после присоединения к США, а также подчеркнул стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США. Трамп также выразил возмущение по поводу передачи Панамского канала Панаме и потребовал его возвращения

Пресс-секретарь Трампа Анна Келли заявила, что риторика Дональда Трампа относительно Канады, Гренландии и Панамы является частью более широкой стратегии, направленной на усиление позиций США на международной арене. Эти слова не являются случайными, а являются сигналом для России и Китая.

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения Гренландии для расширения влияния страны и создания исторического наследия. По словам анонимного источника Reuters, Трамп не планирует использовать военную силу, а вместо этого намерен применить дипломатическое или экономическое давление.

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