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Трамп посягнул на Гренландию, Канаду и Панаму: что стоит за этими заявлениями - Куса

Руслана Заклинская
9 января 2025, 19:58
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Куса предположил, что заявления Трампа могут быть частью политической экспансии США после избирательного триумфа.
Трамп посягнул на Гренландию, Канаду и Панаму: что стоит за этими заявлениями - Куса
Что стоит за экспансионистскими планами Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, wikipedia.org

Ключевые тезисы Кусы:

  • Заявления Трампа можно считать плохой шуткой или стратегией Республиканской партии
  • Гренландия может рассматриваться как важный геополитический актив
  • Есть также мнение, что это попытка Трампа провести политическую экспансию

Заявления Дональда Трампа можно трактовать по-разному. С одной стороны, это может быть просто продолжительная шутка, а с другой - стратегический шаг Республиканской партии. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

"Эта стратегия может быть направлена на усиление контроля над ключевой глобальной логистикой, особенно в противостоянии с Китаем в Арктическом поясе. В этом контексте Гренландия может рассматриваться как важный геополитический актив", - предположил он.

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Куса также отметил, что такие заявления могут быть частью попытки Трампа провести политическую экспансию США, используя свой послевыборный триумф. По его словам, трудно предсказать, имеют ли эти заявления реальную основу, или же это лишь риторика.

"Все зависит от того, с какой стороны смотреть на эти заявления. Трудно сказать, что из этого правда, поскольку сложно понять, что именно у Трампа на уме. Здесь важно наблюдать, будут ли эти заявления реализованы на практике и в какой форме", - добавил эксперт.

Заявление Трампа о присоединении Гренландии к США - главное

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп намекнул на возможность присоединения Канады, Гренландии и Панамского канала к США. В своем рождественском обращении он отметил, что налоги в Канаде удастся снизить на 60% после присоединения к США, а также подчеркнул стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США. Трамп также выразил возмущение по поводу передачи Панамского канала Панаме и потребовал его возвращения

Пресс-секретарь Трампа Анна Келли заявила, что риторика Дональда Трампа относительно Канады, Гренландии и Панамы является частью более широкой стратегии, направленной на усиление позиций США на международной арене. Эти слова не являются случайными, а являются сигналом для России и Китая.

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения Гренландии для расширения влияния страны и создания исторического наследия. По словам анонимного источника Reuters, Трамп не планирует использовать военную силу, а вместо этого намерен применить дипломатическое или экономическое давление.

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Кто такой Илья Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илья - аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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