Трамп переписал все: почему война в Украине точно продлится еще полгода - Куса

Что сказал Куса:
- Трамп больше не говорит о завершении войны за 24 часа, ведь готовятся реальные переговоры
- США стремятся создать прочную основу для переговоров между Киевом и Москвой
- Новый президент сначала должен утвердить Сенатом ключевых чиновников, в частности госсекретаря, который будет участвовать в переговорах
После победы Дональда Трампа на выборах его риторика относительно завершения войны в Украине претерпела значительные изменения. Ранее он заявлял, что может остановить конфликт за 24 часа, однако сейчас обсуждается возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным только через полгода после инаугурации.
Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса в интервью Главреду отметил, что такая смена тональности объясняется подготовкой к реальным переговорам, которые требуют более длительного времени для организации.
"Всем стало очевидно, что за пару недель невозможно организовать переговоры и завершить эту войну. Сейчас называются более реалистичные таймлайны. Полгода - это срок, который необходим для подготовки к переговорам, учитывая сложность ситуации", - пояснил эксперт.
Еще одним важным фактором является перенос визита спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину. Ранее предполагалось, что этот визит может состояться еще до инаугурации, но теперь его планируют осуществить уже после.
Илия Куса считает, что это связано с логикой дипломатического процесса.
"После инаугурации новый президент вступит в должность, начнется утверждение Сенатом кандидатур на ключевые должности, в частности на должность госсекретаря, который также будет участвовать в переговорах", - подытожил эксперт.
Сроки окончания войны в Украине - детали
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский раскрыл рецепт, что заставит Путина подписать мир. Как убежден глава Украины, необходимо найти как можно больше инструментов, чтобы заставить Россию к миру.
А вот журналисты CNN убеждены, что переговоры Киева и Москвы "на носу". Издание отмечает, что уже в первой половине 2025 года могут состояться переговоры Украины и России.
Также ранее эксперт Павел Лакийчук объяснил, удастся ли Трампу сценарий закончить войну в Украине до 30 апреля. По его мнению, новоизбранный глава США живет в совсем другой части мира и видит мир совсем другим взглядом.
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Кто такой Илья Куса
Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".
По образованию Илья - аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.
Владеет английским и арабским языками.
Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.
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