Трамп переписал все: почему война в Украине точно продлится еще полгода - Куса

Переговоры невозможно организовать за несколько недель, отмечает эксперт.

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В чем заключается изменение риторики Трампа относительно завершения войны / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Куса:

Трамп больше не говорит о завершении войны за 24 часа, ведь готовятся реальные переговоры

США стремятся создать прочную основу для переговоров между Киевом и Москвой

Новый президент сначала должен утвердить Сенатом ключевых чиновников, в частности госсекретаря, который будет участвовать в переговорах

После победы Дональда Трампа на выборах его риторика относительно завершения войны в Украине претерпела значительные изменения. Ранее он заявлял, что может остановить конфликт за 24 часа, однако сейчас обсуждается возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным только через полгода после инаугурации.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса в интервью Главреду отметил, что такая смена тональности объясняется подготовкой к реальным переговорам, которые требуют более длительного времени для организации.

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"Всем стало очевидно, что за пару недель невозможно организовать переговоры и завершить эту войну. Сейчас называются более реалистичные таймлайны. Полгода - это срок, который необходим для подготовки к переговорам, учитывая сложность ситуации", - пояснил эксперт.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Еще одним важным фактором является перенос визита спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину. Ранее предполагалось, что этот визит может состояться еще до инаугурации, но теперь его планируют осуществить уже после.

Илия Куса считает, что это связано с логикой дипломатического процесса.

"После инаугурации новый президент вступит в должность, начнется утверждение Сенатом кандидатур на ключевые должности, в частности на должность госсекретаря, который также будет участвовать в переговорах", - подытожил эксперт.

Сроки окончания войны в Украине - детали

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский раскрыл рецепт, что заставит Путина подписать мир. Как убежден глава Украины, необходимо найти как можно больше инструментов, чтобы заставить Россию к миру.

А вот журналисты CNN убеждены, что переговоры Киева и Москвы "на носу". Издание отмечает, что уже в первой половине 2025 года могут состояться переговоры Украины и России.

Также ранее эксперт Павел Лакийчук объяснил, удастся ли Трампу сценарий закончить войну в Украине до 30 апреля. По его мнению, новоизбранный глава США живет в совсем другой части мира и видит мир совсем другим взглядом.

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Кто такой Илья Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илья - аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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