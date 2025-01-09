'Компромиссное решение по войне': названа цель визита Келлога в Украину

Компромиссный вариант США по урегулированию войны между Россией и Украиной может предусматривать уступки от обеих сторон, предполагает аналитик Илия Куса.

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Названа цель визита спецпредставителя Трампа Кита Келлога в Украину / Коллаж Главред, фото: Вікпіедія, Офис президента Украины

О чем сказал Куса:

Спецпредставитель Трампа по Украине и России привезет в Киев окончательную позицию Трампа по войне

Целью Келлога является достижение компромиссного решения

Визит специального представителя Дональда Трампа по вопросам урегулирования войны в Украине Кита Келлога в Киев имеет целью не только установление политических контактов с руководством Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

По его мнению, главная задача Келлога - наладить прямую политическую связь с украинским руководством и представить позицию, окончательно согласованную в администрации Трампа. Это касается предложений, которые он имеет для Украины.

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"После этого, вероятно, будет аналогичная коммуникация с Москвой, - указывает аналитик.

Куса отмечает, что целью является достижение компромиссного решения, которое потребует уступок от обеих сторон.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Визит Кита Келлога в Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кит Келлог, которого Дональд Трамп планирует назначить спецпредставителем по вопросам Украины и России, отложил свой ознакомительный визит в Киев и европейские столицы. Вместо начала января, поездка состоится уже после инаугурации Трампа.

Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, сейчас идет согласование деталей визита Келлога в Киев, и он состоится в определенное время.

Келлог отметил, что команда Трампа будет работать над решением, которое позволит завершить российско-украинскую войну в течение первых 100 дней после инаугурации. По его словам, он и Трамп осознают ограниченность времени для достижения этого результата.

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Кто такой Илья Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илья - аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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