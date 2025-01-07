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Спецпредставитель Трампа по Украине отложил свой визит в Киев - Reuters

Анна Ярославская
7 января 2025, 07:01
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Кит Келлог посетит Украину после вступления Трампа в должность. Дата визита пока не определена.
Кит Келлог
Кит Келлог отложил визит в Киев / Коллаж: Главред, фото: Википедия, president.gov.ua

Кратко:

  • Кит Келлог отложил свое турне по Европе
  • Причины такого решения не сообщаются

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп видит на должности спецпредставителя по вопросам Украины и России, отложил свой ознакомительный визит в Киев и другие европейские столицы. Ожидается, что поездка Келлога состоится уже после инаугурации Трампа, а не в начале января, как планировалось ранее.

О том, что визит Келлога отложен, написало издание Reuters со ссылкой сразу на четыре источника. Теперь ожидается, что Келлог посетит Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата пока не определена.

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На данный момент не ясно, по какой причине чиновник из будущей администрации новоизбранного президента США откладывает поездку.

Reuters напомнило, что отставной генерал-лейтенант Кит Келлог, который должен стать специальным представителем Трампа по Украине и России, изначально планировал поездку в Киев в начале января. Также команда организовывала встречи с официальными лицами и в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

Как писал Главред со ссылкой на Reuters, визит в Москву во время турне Келлога не планировался. Встречи должны были быть сосредоточены на "установлении фактов" от имени новой администрации Трампа, а не на переговорах по войне в Украине.

Отметим, ранее Кит Келлог рассказал детали встречи между Трампом и Зеленсим в сентябре 2024 года. По его сллвам, Трамп тогда заявил, что "пора заканчивать эту войну".

Также Келлог говорил, что решить вопрос российско-украинской войны можно в течение нескольких месяцев.

"Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что все решится в течение следующих нескольких месяцев, потому что единственный человек, который может это сделать, - это президент Дональд Трамп, и он это сделает", - отмечал он.

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Кто такой Кит Келлог

Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса.

Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.

Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.

Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога.

"Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне.

При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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