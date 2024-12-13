Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Трамп способен завершить войну: все решится в течение нескольких месяцев - Келлог

Руслана Заклинская
13 декабря 2024, 20:05
585
Кит Келлог заявил, что при президентстве Трампа возможно все, поскольку он "думает неординарно".
Трамп способен завершить войну: все решится в течение нескольких месяцев - Келлог
Трамп способен положить конец войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Келлога:

  • Трамп является единственным человеком, который может остановить войну в Украине
  • Дональд Трамп способен решить вопрос войны в течение следующих нескольких месяцев
  • Команда Трампа планирует выслушать Украину и РФ, но о переговорах речь пока не идет

Избранный президент США Дональд Трамп является единственным человеком, который может остановить войну в Украине. Решить вопрос российско-украинской войны можно в течение нескольких месяцев. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в эфире Fox.

"Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что все решится в течение следующих нескольких месяцев, потому что единственный человек, который может это сделать, - это президент Дональд Трамп, и он это сделает", - сказал он.

видео дня

Келлог также ответил, смогли бы США пригласить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Вашингтон для проведения переговоров. Спецпредставитель по вопросам Украины сказал, что не удивится, если именно Трамп осуществит такой шаг.

"Знаете, Трамп играет в шахматы на трех уровнях, и я не удивлюсь, если он сделает нечто подобное. Может ли он это сделать? Конечно, он мог бы это сделать. Он бы сделал такой смелый шаг", - заявил Келлог.

Американский политик подчеркнул, что идея провести такую встречу является "очень хорошей" и не исключил, что Трамп может воплотить этот план.

"Поэтому я бы сказал так, что я не выводил бы ничего за пределы возможного, что он это сделает, и это меня не удивит", - сказал он.

Относительно возможной поездки в Россию и Украину, Кит Келлог отметил, что пока вести переговоры не планируют, поскольку еще не являются частью правительства. Однако, по его словам, команда Трампа намерена выслушать обе стороны.

"Мы готовим некоторые планы для того, чтобы выслушать (стороны - Главред)... Мы планируем сделать это в ближайшем будущем, чтобы у нас были детали, которые мы можем представить президенту Трампу, чтобы он решил, что делать", - отметил он.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что завершение войны между Россией и Украиной станет одним из основных приоритетов его администрации после возвращения в Белый дом.

Недавно Трамп признал, что попытки достичь мира между Россией и Украиной оказались сложнее, чем он ожидал. Он также высказался против использования Украиной американских дальнобойных ракет для ударов по России, заявив, что это лишь усугубляет "конфликт".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина поддерживает постоянные контакты с командой Трампа. Однако конкретные шаги и инициативы, по его словам, будут обсуждаться после того, как Трамп вступит в должность.

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирного плана команды Дональда Трампа для завершения войны с Россией пока не существует. По его словам, Украина не получала никаких конкретных документов по этому вопросу, однако существуют различные мнения и позиции, которые обсуждаются.

Читайте также:

Кто такой Кит Кэллог

Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса.

Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.

Келлог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.

Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну через переговоры с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот - усилить поставки, если Кремль не захочет диалога.

"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - говорил Келлог в июне.

При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп война России и Украины Кит Келлог
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп способен завершить войну: все решится в течение нескольких месяцев - Келлог

Трамп способен завершить войну: все решится в течение нескольких месяцев - Келлог

20:05Украина
Украину накрыло сильное похолодание: когда придет потепление и будет +7

Украину накрыло сильное похолодание: когда придет потепление и будет +7

19:31Синоптик
РФ готовится к новой атаке по Украине: аналитик назвал экстремально опасные даты

РФ готовится к новой атаке по Украине: аналитик назвал экстремально опасные даты

19:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 декабря: Стрельцам - фантастическая прибыль, Овнам - успех

Гороскоп на завтра 14 декабря: Стрельцам - фантастическая прибыль, Овнам - успех

Концерт беглеца Винника в Польше сорвался - причина

Концерт беглеца Винника в Польше сорвался - причина

"Страшная трагедия": Наталья Сумская сообщила о своей потери

"Страшная трагедия": Наталья Сумская сообщила о своей потери

Как удалить известковый налет с крана за считанные минуты: нужно всего 1 средство

Как удалить известковый налет с крана за считанные минуты: нужно всего 1 средство

"Трамп готов пойти на потери с украинской стороны": политолог описал опасность для Украины

"Трамп готов пойти на потери с украинской стороны": политолог описал опасность для Украины

Последние новости

20:05

Трамп способен завершить войну: все решится в течение нескольких месяцев - Келлог

20:05

Нужно найти кролика за 7 секунд: только "настоящие детективы" увидят животное

19:31

Украину накрыло сильное похолодание: когда придет потепление и будет +7

19:31

РФ готовится к новой атаке по Украине: аналитик назвал экстремально опасные даты

19:29

Дочь путиниста Киркорова срочно покинула РФ- детали

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
19:28

ГПСУ развеяла мифы о поставщиках снарядов на 23 млрд: есть сертификат НАТО и многолетний опытФото

19:13

РФ может снова ударить "Орешником": эксперт назвал точную дату

19:10

Масштабная атака на Украину: сегодня был установлен абсолютный рекордмнение

19:07

И духу от мышей не останется: лучшее средство избавит от грызунов навсегда

Реклама
18:58

"Целеустремленная девушка": Ольга Сумская призналась, чем занимается ее дочь

18:35

График отключения света на 14 декабря: ограничения будут действовать значительно дольше

18:13

Существует угроза с двух сторон: в Польше объяснили отказ направлять войска в Украину

18:10

"Со своей точкой зрения": беглец Влад Яма показала, как изменился его сын

18:09

В фокусе - защита неба: Зеленский провел первое заседание Технологической Ставки

17:43

Украина превосходят РФ в артиллерии в 3 раза: ВСУ удивили заявлением

17:19

ВСУ уничтожили два плацдарма РФ: разведка Эстонии раскрыла успехи Украины на фронте

17:10

Как накрутить волосы на носки: простой вау-метод с TikTok

17:03

Только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд: сложная загадка

17:02

Как варить рис для суши: секретная добавка гарантирует потрясающий результат

17:00

После удара РФ: Сибига призвал срочно предоставить Украине системы ПВО

Реклама
16:58

Весь год будете здоровыми: что нужно сделать 14 декабря - приметы

16:56

Последнее Полнолуние 2024 года: какой знак зодиака ждет грандиозный успех

16:29

"Не помогай врагу": СБУ запускает чат-бот "Спали ФСБешника"

16:24

"Об этом говорят все": Орбан похвастался, что "открыл двери" к переговорам Украины и РФ

16:17

Украину накроет оттепель: в каких областях ждать резкого потепления

16:10

Окружение ВСУ возле Курахово: военные сообщили, какая на самом деле там ситуация

15:53

"С женщинами пикантный тип общения": Женя Галич рассказал, изменял ли жене

15:38

Трамп может влупить по ядерным объектам одной из стран: о ком идет речь - WSJ

15:12

Москва может во второй раз атаковать Украину с помощью "Орешника": FT раскрыло сроки

15:10

Петр Порошенко вошел в лидеры антирейтинга депутатов-прогульщиков, - движение "ЧЕСНО"

15:02

Запах перегара исчезнет за минуту: хитрый фокус стопроцентно поможет каждому

14:57

РФ готовит новые массированные удары: какое количество атак может ждать украинцев

14:49

Теплый лайфхак для зимних холодов: зачем хозяйки замораживают носки

14:32

Армия РФ с боями прорывается на острова: Попович оценил угрозу для Херсонщины

14:12

Аргумент для достижения соглашения: стало известно, как Трамп может положить конец войне

14:05

Звезда сериала "Крепостная" стала мамой во второй раз - фото из роддома

13:57

Водители удивятся: что означает дорожный знак авто со сломанным шлагбаумом

13:50

В Европе "поняли, откуда ветер дует": в странах НАТО увеличивают расходы на оборону – эксперт

13:34

Кабмин неожиданно делегировал закупку снарядов пограничникам: подробности актуально

13:27

Предварительные переговоры с Украиной и РФ: в США хотят приостановить войну - Гетьман

Реклама
13:27

"Предложил попытаться сблизиться": Ксения Мишина отвергла украинского ведущего

13:26

Будет сохранять тепло даже в сильные морозы: как выбрать идеальное термобелье - 3 правилаВидео

13:23

Генеральная уборка в пятницу 13: почему можно навлечь беду в дом - приметы

13:11

"Цель достигнута": в России цинично похвастались новым ударом по Украине

13:10

"Страшная трагедия": Наталья Сумская сообщила о своей потери

12:36

Тысячи снарядов и ракет: у Байдена собрались перебросить много оружия в Украину

12:35

Эффективно отработали F-16-е: в ВС рассказали о сбитии 161 вражеской цели РФ

12:31

Не вступление в НАТО: политолог объяснил, за что Украине сейчас критично бороться

12:24

Украинские пограничники отбили попытку захода ДРГ: куда хотел пройти враг

12:23

Новый подход к рекрутингу и обучению: Драпатый объявил о крупной реформе Сухопутных войск

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять