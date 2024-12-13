Трамп способен завершить войну: все решится в течение нескольких месяцев - Келлог

Кит Келлог заявил, что при президентстве Трампа возможно все, поскольку он "думает неординарно".

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Трамп способен положить конец войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Келлога:

Трамп является единственным человеком, который может остановить войну в Украине

Дональд Трамп способен решить вопрос войны в течение следующих нескольких месяцев

Команда Трампа планирует выслушать Украину и РФ, но о переговорах речь пока не идет

Избранный президент США Дональд Трамп является единственным человеком, который может остановить войну в Украине. Решить вопрос российско-украинской войны можно в течение нескольких месяцев. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в эфире Fox.

"Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что все решится в течение следующих нескольких месяцев, потому что единственный человек, который может это сделать, - это президент Дональд Трамп, и он это сделает", - сказал он. видео дня

Келлог также ответил, смогли бы США пригласить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Вашингтон для проведения переговоров. Спецпредставитель по вопросам Украины сказал, что не удивится, если именно Трамп осуществит такой шаг.

"Знаете, Трамп играет в шахматы на трех уровнях, и я не удивлюсь, если он сделает нечто подобное. Может ли он это сделать? Конечно, он мог бы это сделать. Он бы сделал такой смелый шаг", - заявил Келлог.

Американский политик подчеркнул, что идея провести такую встречу является "очень хорошей" и не исключил, что Трамп может воплотить этот план.

"Поэтому я бы сказал так, что я не выводил бы ничего за пределы возможного, что он это сделает, и это меня не удивит", - сказал он.

Относительно возможной поездки в Россию и Украину, Кит Келлог отметил, что пока вести переговоры не планируют, поскольку еще не являются частью правительства. Однако, по его словам, команда Трампа намерена выслушать обе стороны.

"Мы готовим некоторые планы для того, чтобы выслушать (стороны - Главред)... Мы планируем сделать это в ближайшем будущем, чтобы у нас были детали, которые мы можем представить президенту Трампу, чтобы он решил, что делать", - отметил он.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что завершение войны между Россией и Украиной станет одним из основных приоритетов его администрации после возвращения в Белый дом.

Недавно Трамп признал, что попытки достичь мира между Россией и Украиной оказались сложнее, чем он ожидал. Он также высказался против использования Украиной американских дальнобойных ракет для ударов по России, заявив, что это лишь усугубляет "конфликт".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина поддерживает постоянные контакты с командой Трампа. Однако конкретные шаги и инициативы, по его словам, будут обсуждаться после того, как Трамп вступит в должность.

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирного плана команды Дональда Трампа для завершения войны с Россией пока не существует. По его словам, Украина не получала никаких конкретных документов по этому вопросу, однако существуют различные мнения и позиции, которые обсуждаются.

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Кто такой Кит Кэллог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келлог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну через переговоры с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот - усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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