Трамп сделал заявление о планах по войне России и Украины

Ключевые тезисы заявления Трампа:
- Завершение войны в Украине – главный приоритет
- Ближний Восток пока на втором месте
- Нужно быстро завершить конфликты в Украине и на Ближнем Востоке
Главной задачей новой администрации Соединенных Штатов станет завершение российско-украинской войны. На Ближнем Востоке "менее сложная ситуация", поэтому приоритет №1 – Украина. Об этом заявил будущий хозяин Белого дома Дональд Трамп.
Как сообщает Barron's, в интервью французском изданию Paris Match он рассказал о том, что после инаугурации в январе ключевым приоритетом администрации США станет завершение войны РФ и Украины.
"Я думаю, что мы должны решить проблему Украины с Россией. Обе эти страны теряют цифры, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат погибают", - сказал Трампа.
Также он прокомментировал обстановку на Ближнем Востоке.
"Ближний Восток, конечно, большой приоритет. Но я думаю, что Ближний Восток – это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией", - добавил политик.
Дональд Трамп подчеркнул, что "это две ситуации, которые мы должны решить, и мы должны решить их быстро. Много погибает".
"Мирные инициативы" Трампа – какова позиция Украины и РФ:
Как сообщал Главред, на следующий день после встречи с Макроном и Зеленским в Париже Трамп обратился к Путину и призвал его сделать шаг к миру.
Трамп заявил, что нужно прекращать огонь и начинать переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг немедленное прекращение огня. По словам главы государства, нельзя остановить войну без гарантий безопасности для украинского государства. Иначе Россия снова в любой момент может напасть.
В Кремле назвали свои "условия" завершения войны: пресс-секретарь Песков сказал, что Россия "намерена" вести переговоры с позиции ультиматума Путина, а сам российские президент больше "приветствует" так называемые предложения Глобального Юга, чем идею Трампа.
Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Другие новости:
- Трамп сделал громкое заявление после слухов о тайных переговорах с Путиным
- "Путин должен думать, что нужно заключить мир, потому что он проиграл": Трамп сделал заявление
- "Мы хотим окончания войны": Зеленский раскрыл новые детали встречи с Трампом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред