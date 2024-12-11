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Трамп сделал заявление о планах по войне России и Украины

Андрей Ганчук
11 декабря 2024, 11:49
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Ближний Восток не будет главным приоритетом политики администрации США во главе с Дональдом Трампом.
Трамп, Украина
Украина - первый приоритет новой администрации США, - Трамп / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Ключевые тезисы заявления Трампа:

  • Завершение войны в Украине – главный приоритет
  • Ближний Восток пока на втором месте
  • Нужно быстро завершить конфликты в Украине и на Ближнем Востоке

Главной задачей новой администрации Соединенных Штатов станет завершение российско-украинской войны. На Ближнем Востоке "менее сложная ситуация", поэтому приоритет №1 – Украина. Об этом заявил будущий хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Как сообщает Barron's, в интервью французском изданию Paris Match он рассказал о том, что после инаугурации в январе ключевым приоритетом администрации США станет завершение войны РФ и Украины.

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"Я думаю, что мы должны решить проблему Украины с Россией. Обе эти страны теряют цифры, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат погибают", - сказал Трампа.

Также он прокомментировал обстановку на Ближнем Востоке.

"Ближний Восток, конечно, большой приоритет. Но я думаю, что Ближний Восток – это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией", - добавил политик.

Трамп инфографика
Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Дональд Трамп подчеркнул, что "это две ситуации, которые мы должны решить, и мы должны решить их быстро. Много погибает".

"Мирные инициативы" Трампа – какова позиция Украины и РФ:

Как сообщал Главред, на следующий день после встречи с Макроном и Зеленским в Париже Трамп обратился к Путину и призвал его сделать шаг к миру.

Трамп заявил, что нужно прекращать огонь и начинать переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг немедленное прекращение огня. По словам главы государства, нельзя остановить войну без гарантий безопасности для украинского государства. Иначе Россия снова в любой момент может напасть.

В Кремле назвали свои "условия" завершения войны: пресс-секретарь Песков сказал, что Россия "намерена" вести переговоры с позиции ультиматума Путина, а сам российские президент больше "приветствует" так называемые предложения Глобального Юга, чем идею Трампа.

Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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