Трамп обратился к Путину и сделал заявление о войне России и Украины

Украина стремится заключить соглашение о мире, нужно прекращать огонь и начинать переговоры, сказал Дональд Трамп.

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Путин должен сделать шаг к миру - Трамп / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот YouTube

Украина стремится заключить соглашение о мире. Нужно немедленно прекращать огонь и начинать переговоры. Обе стороны понесли огромные потери на поле боя. Теперь главе Кремля Владимиру Путину следует сделать шаг к миру. Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Truth Social он проанализировал ситуацию в Сирии и написал о том, что оккупанты потеряли в войне против Украины 600 тысяч своих солдат.

"Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его покровительница, Россия, во главе с Владимиром Путиным, больше не была заинтересована в его защите. У России не было причин быть там изначально. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 000 российских солдат были ранены или убиты, в войне, которая никогда не должна была начинаться и могла бы продолжаться вечно. Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, одна из-за Украины и плохой экономики, второй - из-за Израиля и его боевых успехов", - сказал Трамп.

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Он акцентировал внимание на том, что Украина также понесла огромные потери и стремится к миру. Теперь шаг к мирным договоренностям должен сделать Путин.

"Точно так же Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие. Она потеряла 400 000 солдат и еще больше мирных жителей. Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней тратится напрасно, слишком много семей разрушается, и если это продолжится, это может превратиться во что-то гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" – подчеркнул Дональд Трамп.

Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

"Мирный план" Трампа – что об этом известно:

Как сообщал Главред, назначенный Трампом специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог в апреле предлагал заморозку войны и запуск переговоров. Его идея предполагает фактическое сохранение Россией контроля над оккупированными территориями. Киев не будут заставлять отказаться от своих земель, но нужно будет согласиться с их возвращением дипломатическим путем.

Украине нужно "хорошее соглашение" по итогам переговоров, сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Нельзя допустить, чтобы Киев заставили пойти на неприемлемые уступки. Иначе Запад столкнется с реакцией со стороны Китая, КНДР и Ирана, которые будут готовиться свои "нападения".

Украине необходимо "хорошее соглашение" по итогам переговоров, отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Нельзя допустить неприемлемых уступок России, иначе это станет крайне негативным сигналом противникам Запада – Китаю, Северной Корее и Ирану.

Мир благодаря силе возможен, Украина стремится к быстрому и справедливому завершению войны, сказал Владимир Зеленский. Как полагает президент, Трамп настроен решительно.

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Кто такой Кит Келлог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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