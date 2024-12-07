"Мир возможен": Зеленский рассказал первые подробности встречи с Трампом и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где лично провел встречу с президентом Франции Эмануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом. Он рассказал первые подробности.
Владимир Зеленский заявил, что встреча с Трампом и Макроном была продуктивной. К тому же лидеры договорились работать дальше.
"Хорошая, продуктивная встреча с Президентом Трампом и Президентом Макроном. Президент Трамп, как и всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также спасибо Президенту Макрону за организацию этой встречи в Париже", - отметил Зеленский.видео дня
Он добавил, что во время встречи лидеры общались о ситуации в Украине, в частности, на поле боя. Также обсуждался вопрос о справедливом мире и завершении войны.
"Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен", - подытожил Зеленский.
Смотрите видео о первых подробностях встречи Зеленского, Трампа и Макрона:
В комментарии журналистам Зеленский акцентировал на том, что встреча была конструктивной.
"Наша позиция - чтобы мир был справедлив для всех нас и чтобы не было возможности у России, у Путина или других агрессоров впоследствии вернуться (войной против Украины - ред). Это самое важное - справедливый мир и сильные гарантии безопасности для Украины ... Без Украины справедливый мир и любые договоренности невозможны", - сказал Зеленский.
Он добавил, что после этого рано говорить о каких-то конкретных результатах, команды продолжат встречи и работу.
Смотрите видео о первых подробностях встречи Зеленского, Трампа и Макрона:
Президент Франции Эммануэль Макрон также высказался о встрече с Трампом и Зеленским. Он призвал двигаться всех в сторону мира в Украине.
"Давайте продолжим совместные действия ради мира и безопасности ... США, Украина и Франция. Вместе в этот исторический день", — заявил Макрон.
Встреча Зеленского с Трампом - что известно
Как ранее сообщал Главред, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский может посетить церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери в Париже. На событии будет присутствовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, для которого это станет первым зарубежным визитом после победы на выборах. Также ожидается участие около 40 глав государств и правительств.
Сейчас украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком находится в США. Ермак посетил Вашингтон, Нью-Йорк и Флориду, провел встречи с командой избранного президента США Дональда Трампа, советником по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, сенаторами и конгрессменами, на которых обсудил ситуацию на фронте и действия для противодействия планам России.
7 декабря стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж и встретился с Трампом и Макроном. Встреча состоялась в Елисейском дворце.
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