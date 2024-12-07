'Сможем создать общую стратегию по Украине': Шольц сделал заявление после разговора с Трампом

По словам Шольца, его руководящий принцип заключается в том, что невозможно принимать какие-либо решения без предоставления слова украинскому народу.

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Шольц сделал заявление после разговора с Трампом/ коллаж: Главред, фото: ua.depisiphotos.com, whitehouse.gov

Кратко:

Шольц провел телефонный разговор с Трампом

После этого Шольц заявил о возможности "разработать совместную стратегию для Украины"

Глава немецкого правительства Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. После этого Шольц выразил уверенность в способности "разработать совместную стратегию по ситуации в Украине".

Об этом сообщает Reuters. Согласно данным издания, немецкий канцлер во время разговора с Трапом сформулировал свой ключевой принцип в этом вопросе. Он отметил, что его руководящий принцип заключается в "невозможности любых решений без предоставления слова украинскому народу".

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Также Шольц заверил, что он и его помощники постоянно контактируют с командой избранного президента США, в частности с его советниками по вопросам национальной и международной безопасности.

"Я уверен, что мы сможем разработать совместную стратегию для Украины. Моим руководящим принципом остается то, что ничего нельзя решить, не дав высказаться украинскому народу", - заявил Шольц.

Помощь Украине от Германии - последние новости

Как ранее сообщал Главред, 2 декабря в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Это был его первый визит в украинскую столицу за последние 2,5 года. Как сообщает издание Zeit online, Шольц добрался до Киева на поезде и объявил о новом пакете военной помощи Украине. Согласно его заявлению, Германия планирует предоставить оружие на сумму 650 миллионов евро уже в декабре.

После этого стало известно, что войдет в экстренный пакет помощи для Украины от Германии. Германия передаст Украине новый экстренный пакет военной помощи. Этот пакет должен помочь Украине в зимний период. В него войдут, в частности, шестая установка ПВО IRIS-T и вертолеты Sea King.

Также сообщалось, что в Германии начали обсуждение о возможности предоставления Украине Taurus. Несмотря на то, что дискуссия относительно ракет Taurus все еще продолжается, Германия не ослабляет военную помощь Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что немецких солдат могут отправить в Украину - Бербок назвала условие. Это первый случай, когда член немецкого правительства высказывается о возможном мирном плане Трампа, согласно которому создается нейтральная зона.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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