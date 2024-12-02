Вертолеты и не только: что войдет в экстренный пакет помощи для Украины - Шольц

Шольц отметил, что по объемам военной помощи для Украины Германия занимает второе место после США с показателем в 28 млрд евро.

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Украина получила от Германии экстренный зимний пакет помощи / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем сказал Шольц:

Германия передала Украине экстренный зимний пакет помощи

В декабре Украина получит дополнительные пусковые установки Patriot и Gepard

Германия передаст Украине новый экстренный пакет военной помощи. Этот пакет должен помочь Украине в зимний период. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 2 декабря, передает "РБК-Украина".

По его словам, Германия передаст Украине шестую установку ПВО IRIS-T и вертолеты Sea King.

видео дня

Шольц сообщил, что Украина уже получила от Германии пять полных комплексов систем IRIS-T, три установки "Patriot" и более 50 зенитных установок "Гепард".

"Германия только что предоставила Украине экстренную зимнюю помощь, чтобы худшие разрушения можно было быстро восстановить и отремонтировать", - заявил Шольц.

С объемом помощи около 28 млрд евро, Германия остается вторым крупнейшим военным партнером Украины после США.

Канцлер также подтвердил, что уже в декабре Украина получит пусковые установки для Patriot и самоходные зенитные установки Gepard.

Что известно о ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Военная помощь для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 декабря в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц, совершив первый визит в украинскую столицу за последние два с половиной года. Как сообщает издание Zeit online, Шольц добрался до Киева на поезде и объявил о новом пакете военной помощи Украине. Согласно его заявлению, Германия планирует предоставить оружие на сумму 650 миллионов евро уже в декабре.

Тем временем Соединенные Штаты готовят очередной пакет военной помощи для Украины объемом $725 миллионов. Президент Владимир Зеленский сообщил, что ряд важных решений для поддержки Украины может быть реализован в ближайшие недели и месяцы.

На этом фоне Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел, обратил внимание на объемы помощи, отметив, что Северная Корея уже предоставила России больше военной поддержки, чем некоторые европейские страны - Украине. Боррель призвал ЕС активизировать усилия в предоставлении военной помощи.

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Что известно о IRIS-T SLM IRIS-T SLM - зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

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