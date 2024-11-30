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"Переломный момент": КНДР предоставила РФ больше помощи, чем ЕС для Украины - Боррель

Марина Фурман
30 ноября 2024, 17:20
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Жозеп Борель сделал последнее предупреждение.
Жозеп Боррель, ЕС, Украина
Боррель обратился к ЕС / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • ЕС должны усилить помощь Украине
  • РФ не стремится к переговорам
  • КНДР оказывает России военную помощь

Северная Корея предоставила стране-агрессору России больше военной помощи, чем Европа - украинцам. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, которого цитирует Euronews.

Он призывает ЕС усилить военную помощь Украине.

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"Мы достигли переломного момента. Сейчас настал момент, когда страны ЕС должны решить: мы идем и мы поддерживаем", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Представитель ЕС добавил, что россияне очень сильно давят и они не ждут переговоров.

"Российское преимущество продолжается. Северная Корея предоставила России гораздо больше (помощи - ред), чем мы смогли предоставить украинцам", - сказал Боррель.

Он также сомневается в том, что Россия стала политическим изгнанником в мире и изолировалась на международной политической арене.

"Я должен признать: находится ли Россия в политической изоляции? Конечно, нет. Сколько людей поехало в Казань на саммит БРИКС?", - спросил дипломат.

Участие Северной Кореи в войне против Украины - последние новости

Как ранее писал Главред со ссылкой на ГУР, более 100 артиллерийских систем и 100 баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24 перемещено в настоящее время из КНДР в РФ.

Недавно заместитель спикера министра обороны США Сабрина Сингх на брифинге в Вашингтоне сообщала, что США пока не наблюдают признаков присутствия на территории Украины военнослужащих КНДР, участвующих в войне на стороне РФ.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин ранее информировал, что северокорейские войска, которые прибыли в Россию, в ближайшее время присоединятся к боевым действиям против Украины.

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Кто такой Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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