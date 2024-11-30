Трамп вероятнее всего начал контактировать с Кремлем на разных уровнях - Рыбачук

Коммуникация между Москвой и соратниками республиканца происходит сразу на нескольких уровнях.

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В США понимают, что договориться "классически" с Россией не удастся / Коллаж: Главред, фото: facebook D.Trump, скрин с видео

Что сказал Рыбачук:

Команда Трампа имеет связи с РФ

У Трампа понимают, что договариваться с Путиным нельзя

В отношении РФ можно применять мир с позиции силы

Во время предвыборной гонки Дональд Трамп обещал достичь окончания войны в Украине, об этом новоизбранный президент заявлял и после победы. Чтобы реализовать задуманное Трампу нужно наладить связи со страной-агрессором Россией.

Как рассказал председатель ОО "Центр совместных действий", вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Олег Рыбачук в эфире "Еспресо", в США уже есть прямые контакты с бизнесом, лоббистами, агентами влияния и официальными каналами коммуникации в Москве.

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"Мы видим, что собой представляет система Путина. Он же идет в это наступление не один - корейцы, оружие из Китая, Ирана, Кореи и еще свои "Орешники" подиставали из загашников. И они действительно идут как бульдозер. Но Трамп обещал, что с его приходом к власти, мир изменится, войн не будет и будет справедливый мир. И самый большой вызов есть в этой дефиниции - кто и как из нас понимает этот справедливый мир. Я уверен, что контакты с Москвой уже идут, я думаю, что они даже раньше начались", - пояснил он.

Показательным в этой ситуации, по словам Рыбачука является то, что один из американских чиновников во время интервью рассказал, что не стоит и вообще невозможно себе представить, что с Путиным можно проводить переговоры в классическом понимании этого слова, о чем-то договариваться.

"Думаю, что команда Трампа это понимает. Поэтому есть формула, которая мне нравится, и ее Зеленский повторял, - принуждение к миру, как когда-то россияне делали в Грузии, или мир с позиции силы", - добавил политик.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Позиция Трампа относительно контактов с Россией

Ранее Главред писал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп официально не отреагировал на разрешение Украине бить по стране-агрессору России дальнобойными ракетами ATACMS, но когда войдет в Белый дом, он может остановить помощь. Такой путь Трамп может выбрать, чтобы установить хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Накануне Трамп намекнул, что при условии финансовой поддержки со стороны Европы, возможно, за счет замороженных российских валютных резервов в размере 300 миллиардов долларов, он мог бы договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о выгодных условиях прекращения конфликта.

Напомним, СМИ писали, что страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить президента страны-агрессора России Владимира Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция.

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Кто такой Олег Рыбачук? Олег Рыбачук - украинский политик и общественный деятель, председатель аналитически-адвокационной организации Центр совместных действий. В 2017-2020 годах - член Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), пишет Википедия.

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