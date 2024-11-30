Били по самому ценному: какие "жирные цели" армии РФ уничтожили ВСУ в ноябре

Основное:
- Силы обороны Украины в ноябре уничтожили немало единиц вражеской техники
- В результате ударов ВСУ оккупанты остались без нескольких ЗРК
- Под прицелом украинских военных также были системы залпового огня
В ноябре подразделения Сил обороны Украины нанесли значительные потери российским оккупантам, уничтожив немало дорогих образцов техники и вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
В частности, украинские защитники уничтожили вражеские зенитно-ракетные комплексы "Бук" различных модификаций, "Тор" и С-400 "Триумф", тяжелые огнеметные системы залпового огня "Солнцепек", комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" и РЛС "Зоопарк".
Так, в начале месяца украинские операторы дронов поразили пусковую установку ЗРК "Бук-М2" на гусеничном шасси. Чуть позже, 16, 19 и 29 ноября, воины поразили еще три российских ЗРК "Бук" различных модификаций.
Также украинским защитниками удалось поймать зенитно-ракетный комплекс "Тор".
Кроме того, одно из украинских сухопутных подразделений пополнило перечень пораженных вражеских целей сразу двумя тяжелыми огнеметными системами залпового огня ТОС-1А "Сонцепёк".
Украинские воины еще поразили и российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".
"Главная задача комплекса - выявление и подавление различных каналов связи и других систем, использующих радиосигналы. Прежде всего это системы связи и управления тактического звена, в частности спутниковые", - объясняют в Минобороны.
В ведомстве добавляют, что последняя декада ноября была особенно продуктивной по поражению вражеских средств вооружения и техники.
"В частности, во время отражения вражеского штурма на Донецком направлении подразделения Сил обороны в течение суток поразили 7 российских БМД-4 с экипажем и десантом. БМД-4 - это новейшая версия боевых машин десанта росармии", - говорится в сообщении.
Также подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по месту развертывания дорогостоящего российского зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". В результате поражена радиолокационная станция.
В конце ноября во временно оккупированном Крыму наши разведчики уничтожили два российских радиолокационных комплекса "Подлет".
В ноябре Силы обороны также поразили российский РЛС "Зоопарк" - мобильное средство контрбатарейной борьбы.
И еще одной дорогостоящей мишенью наших воинов стала российская подвижная маловысотная радиолокационная станция "Каста 2Е2".
"Ее назначение - контроль воздушного пространства, определение координат и распознавание воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах. Она передает координаты и параметры движения воздушных целей на системы противовоздушной обороны.", - подытожили в Минобороны.
Удары ВСУ по российским целям - новости по теме
Как писал Главред, 29 ноября во временно оккупированном Крыму в районе села Витино, что под Евпаторией, прогремели взрывы. В небо поднялся высокий столб белого дыма.
Впоследствии стало известно, что воины Главного управления разведки Минобороны Украины поразили еще три радиолокационные станции российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.
В ночь на 25 ноября Украина нанесла успешный удар ракетами ATACMS по аэродрому "Халино" в Курской области. По данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, налет на аэродром "Халино" мог временно вывести его из строя.
Читайте также:
- Поддержка Зеленского резко упала: в СМИ раскрыли, кто подорвал рейтинг президента
- Открытая поддержка войны России против Украины: Ким Чен Ын вышел с заявлением - AP
- Ядерный удар в ответ: Москва рассматривает новый опасный план - Sky News
Что такое Министерство обороны Украины?
Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред