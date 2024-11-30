Открытая поддержка войны России против Украины: Ким Чен Ын вышел с заявлением - AP

Главное:
- Лидер КНДР пообещал поддерживать агрессию РФ в отношении Украины
- Ким Чен Ын считает, что Россия защищает свой суверенитет
- Продвижением НАТО на восток в Северной Корее назвали "безрассудным"
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын дал стране-агрессору России обещание неизменно поддерживать войну РФ в Украине. Об этом он заявил во время встречи с главой Минобороны России Андреем Белоусовым.
Как сообщает Associated Press, лидер КНДР с российским чиновником обсудили защиту суверенитета, интересов безопасности и международного правосудия обеих стран и усиление партнерства в этих сферах. Вероятно, речь шла и о расширении присутствия военнослужащих КНДР в РФ.
Ким Чен Ын отметил, что Россия якобы защищает свой суверенитет и территориальную целостность от "попыток империалистов добиться гегемонии". Недавние российские удары по Украине северокорейский диктатор назвал "своевременной и эффективной мерой".
Он также оправдывал агрессию РФ против Украины, отмечая, что это якобы вынужденный "оборонительный ответ" на расширение НАТО, которое во главе с США хочет "уничтожения позиций России, как могущественной державы".
Сотрудничество КНДР и России - что известно
Напомним, Главред писал, что во время второго визита Шойгу в КНДР он встретился с Ким Чен Ыном, с которым обсудил двусторонние и международные вопросы, в частности усиление военной поддержки Москвы со стороны Пхеньяна. Ведь северокорейские вооружения россияне используют для войны в Украине.
Ранее стало известно, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын принял участие в испытаниях дронов-камикадзе в КНДР и отдал приказ начать массовое производство таких беспилотников. Не исключено, что соответствующие технологии КНДР получила от страны-агрессора России.
Накануне стало известно, что в обмен на отправку солдат Северной Кореи в Россию, Ким Чен Ын получает от страны-агрессора около 2 000 долларов за каждого военного в месяц, а также 600-700 тысяч тонн риса ежегодно.
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Что известно о The Associated Press?
Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.
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