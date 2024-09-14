УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Режим Путина может получить больше оружия от КНДР: СМИ раскрыли подробности

Андрей Ганчук
14 сентября 2024, 10:44
81
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын пообещал поддержку военным операциям страны-оккупанта Российской Федерации в ходе развязанной против Украины войны.
Шойгу, Ким Чен Ын
После визита Шойгу КНДР может усилить военную поддержку РФ - Bloomberg / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Визит секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в КНДР и встреча с северокорейскими диктатором Ким Чен Ыном может вызывать беспокойство и указывать на возможное усиление военной поддержки Москвы со стороны Пхеньяна. Северокорейские вооружения россияне используют для войны в Украине.

Как сообщает Bloomberg, в ходе уже второго визита Шойгу в КНДР он встретился с Ким Чен Ыном, с которым обсудил двусторонние и международные вопросы. Встреча состоялась в рамках развития договора о всестороннем стратегическом партнерстве – соглашение было подписано Путиным и Ким Чен Ыном еще в июне.

"Это уже второй визит Шойгу в Северную Корею за чуть более чем год. Как тогдашний министр обороны России, он встречался с Кимом в июле 2023 года, и ему провели экскурсию по новейшему вооружению Северной Кореи, которое включало баллистические ракеты, которые, по словам Украины и других стран, через несколько месяцев оказались на поле боя", - отметили журналисты.

видео дня

Согласно спутниковым снимкам, после первой поездки Шойгу зафиксирован рост торговли между РФ и КНДР. По информации Вашингтона и союзников, Пхеньян передал Москве миллионы артиллерийских снарядов, а также баллистические ракеты малой дальности, которые оккупанты потом использовали для атак по Украине.

"Ким также принял российскую делегацию и пообещал северокорейскую поддержку военным операциям Москвы в Украине", - указало официальное телеграфное агентство КНДР.

Вооружения КНДР в войне РФ и Украины – новости по теме:

РФ бросила в бой новый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР, написали журналисты Forbes. Установку зафиксировали в районе Волчанска Харьковской области. Авторы материала предположили, что июньские договоренности Путина и Ким Чен Ына могут привести к передаче россиянам значительного количества северокорейской военной техники.

В ночь на 11 августа россияне ударили по Украине ракетами и "шахедами". Обломки ракеты упали в Броварском районе Киевской области на частные жилые дома. Президент Зеленский сказал, что россияне предварительно использовали для атаки северокорейскую ракету.

Россия все чаще применяет ракеты КНДР по Украине, отметили аналитики Defense Express. Согласно их оценкам, такие ракеты редко достигают целей, но представляют серьезную угрозу для гражданского населения.

ракеты кндр инфографика
Коротко про баллістичні північнокорейські ракети / Інфографіка: Главред

Путин в КНДР - что следует знать

Глава Кремля Владимир Путин 18-19 июня 2024 года побывал с визитом в Северной Корее. Там он провел встречу с местным диктатором Ким Чен Ыном. Стороны возобновили соглашение времен Холодной войны, согласно которому они будут оказывать друг другу военную поддержку в случае нападения на территории стран.

В Белом доме заявили, что РФ собирает коалицию стран, среди которых Северная Корея, Иран, Сирия и частично Китай. Впрочем, как полагают в администрации Байдена, подобная "коалиция" несравнима с альянсом стран, которые поддерживают Украину.

Путин создает видимость того, что Украину поддерживает якобы только Запад, а остальные страны - за Россию, отметили аналитики американского Института изучения войны. Кремль восстанавливает отношения со странами, с которыми в прошлом сотрудничал СССР.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России новости КНДР Ким Чен Ын военная помощь Сергей Шойгу война России и Украины
Реклама

Главное за день

Режим Путина может получить больше оружия от КНДР: СМИ раскрыли подробности

Режим Путина может получить больше оружия от КНДР: СМИ раскрыли подробности

10:44 Мир
"Он понимает, как трудно выжить": Зеленский об откровенном разговоре с Трампом

"Он понимает, как трудно выжить": Зеленский об откровенном разговоре с Трампом

10:11 Политика
У Путина есть два варианта "ответа" на дальнобойные удары ВСУ: в США узнали детали

У Путина есть два варианта "ответа" на дальнобойные удары ВСУ: в США узнали детали

09:40 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Крысы убегут сами: садовод назвал самый лучший и простой метод борьбы с мышами 57310

Крысы убегут сами: садовод назвал самый лучший и простой метод борьбы с мышами

Любовь умерла : Ольга Сумская рассказала о разводе с мужем 37489

"Любовь умерла": Ольга Сумская рассказала о разводе с мужем

Котлеты без мяса: даже мясоеды потеряют дар речи - ужин за копейки 24841

Котлеты без мяса: даже мясоеды потеряют дар речи - ужин за копейки

Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром 19489

Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром

Последние новости

11:32

Лунное затмение 18 сентября 2024: Стрельцам - переезд, Рыбам - перемены, Овнам - исцеление

11:04

ВСУ продвинулись вперед в еще одном районе Курской области: детали от ISW

10:44

Режим Путина может получить больше оружия от КНДР: СМИ раскрыли подробности

10:11

"Он понимает, как трудно выжить": Зеленский об откровенном разговоре с Трампом

09:40

У Путина есть два варианта "ответа" на дальнобойные удары ВСУ: в США узнали детали

Сможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войныСможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войны
09:18

Без официальных объявлений: США и Британия разрешили Украине бить по РФ - Guardian

09:15

Что приготовить из тыквы: вкусные рецепты на завтрак, обед или ужин

08:42

РФ атаковала Украину более 70 "шахедами": Зеленский сделал заявление

08:35

Использование западного оружия для ударов по РФ: Байден резко ответил Путину

Реклама
08:10

Почему на самом деле Путин устраивает истерику из-за разрешения на удары по РФмнение

07:46

Полномасштабное контрнаступление РФ в Курской области еще не началось - ISW

07:05

Отыскать зонтик за 8 секунд сможет только гений: загадка для людей со "зрением орла"

06:10

Мирные планы от Берлина: что стоит знатьмнение

05:58

Гороскоп на завтра 15 сентября: Стрельцам - важное событие, Весам - увлекательный день

05:50

Ребус для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 15 секунд найти кольцо

05:27

Строго запрещено: почему нельзя бросать пельмени в кипяток - причина удивитВидео

04:37

"Красные линии" Кремля в щепки: ВСУ разрушили опасения США операцией на Курщине

04:00

Как избавиться от плодовых мушек и при чем здесь канализация: неожиданный совет

03:00

За Уралом организовались силы сопротивления: приведут ли они к развалу РФ

02:41

Как приготовить домашнее средство для мытья овощей: нужны лишь три ингредиента

Реклама
01:30

На Курщине ВСУ выходят на новые рубежи: россиян берут в "мешок" – эксперт

00:31

РФ вывела 4 корабля с "Калибрами" в Черное море, в небе - БпЛА: есть угроза ударов

13 сентября, пятница
23:39

Оборону РФ прорвали в 30 км от Курской дуги: в СМИ сказали, почему ВСУ остановились

23:33

В семье путинистки Кудрявцевой случилось горе

23:09

Дочь телеведущего не пошла на экскурсию на русском языкеВидео

22:35

"Боже мой": Клара Новикова вышла на связь и ошарашила заявлением

22:33

"Дело продвинулось": Сикорский и Сибига высказались об Украинском легионе в Польше

22:20

Путинист Басков назвал дату своей смерти

22:09

"Любовь умерла": Ольга Сумская рассказала о разводе с мужем

22:05

Магнитная буря способна влиять на самочувствие: 14-15 сентября Украину накроет

21:33

Украина может бить по РФ без ограничений: три страны поддержали дальнобойные удары

21:18

Приоритет оборона и безопасность: Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год

21:17

Простятся ваши грехи: что нужно сделать 14 сентября - приметы

21:08

Украина может получить польские МиГ-29, однако есть условие - Сикорский

20:53

50% боевой техники выведено из строя: ВСУ "крошат" РФ на новом направлении

20:33

Украина имеет больше Patriot, чем сообщалось официально: Зеленский удивил намеком

20:13

Позиция США относительно разрешения на использование дальнобойных ракет не изменилась

19:52

Сотни целей в РФ: ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину

19:47

Украина вернула 15 "азовцев": в бригаде назвали число бойцов, которые все еще в пленуФото

19:41

Будут ли отключать свет 14 сентября: в Укрэнерго дали ответ

Реклама
19:30

Выбрасывать не нужно: как оживить черствый хлеб и сохранить его вкусВидео

19:23

Такого шторма уже давно не было: какие регионы накроют грозовые ливни с мощным ветром

19:10

Россияне установили печальный рекордмнение

19:04

Поддержали ВСУ только публично: Польша не сделала ни одного взноса на снаряды

18:52

Нож в спину России: Китай пошел на неожиданный шаг - что задумал Пекин

18:43

В Украине будет свирепствовать циклон "Anett": какие области накроют дожди 14-15 сентября

18:34

Сердце романтика не выдержит: лучшие турецкие сериалы о любви

18:29

Как высушить грецкие орехи за минуты: ключевые правила и лучшие методыВидео

17:55

Станет только хуже: какими двумя популярными продуктами нельзя прочищать трубы

17:50

РФ планировала захват крупных центров: Зеленский раскрыл цель Курской операции

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять