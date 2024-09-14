Режим Путина может получить больше оружия от КНДР: СМИ раскрыли подробности

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын пообещал поддержку военным операциям страны-оккупанта Российской Федерации в ходе развязанной против Украины войны.

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После визита Шойгу КНДР может усилить военную поддержку РФ - Bloomberg / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Визит секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в КНДР и встреча с северокорейскими диктатором Ким Чен Ыном может вызывать беспокойство и указывать на возможное усиление военной поддержки Москвы со стороны Пхеньяна. Северокорейские вооружения россияне используют для войны в Украине.

Как сообщает Bloomberg, в ходе уже второго визита Шойгу в КНДР он встретился с Ким Чен Ыном, с которым обсудил двусторонние и международные вопросы. Встреча состоялась в рамках развития договора о всестороннем стратегическом партнерстве – соглашение было подписано Путиным и Ким Чен Ыном еще в июне.

"Это уже второй визит Шойгу в Северную Корею за чуть более чем год. Как тогдашний министр обороны России, он встречался с Кимом в июле 2023 года, и ему провели экскурсию по новейшему вооружению Северной Кореи, которое включало баллистические ракеты, которые, по словам Украины и других стран, через несколько месяцев оказались на поле боя", - отметили журналисты. видео дня

Согласно спутниковым снимкам, после первой поездки Шойгу зафиксирован рост торговли между РФ и КНДР. По информации Вашингтона и союзников, Пхеньян передал Москве миллионы артиллерийских снарядов, а также баллистические ракеты малой дальности, которые оккупанты потом использовали для атак по Украине.

"Ким также принял российскую делегацию и пообещал северокорейскую поддержку военным операциям Москвы в Украине", - указало официальное телеграфное агентство КНДР.

Вооружения КНДР в войне РФ и Украины – новости по теме:

РФ бросила в бой новый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР, написали журналисты Forbes. Установку зафиксировали в районе Волчанска Харьковской области. Авторы материала предположили, что июньские договоренности Путина и Ким Чен Ына могут привести к передаче россиянам значительного количества северокорейской военной техники.

В ночь на 11 августа россияне ударили по Украине ракетами и "шахедами". Обломки ракеты упали в Броварском районе Киевской области на частные жилые дома. Президент Зеленский сказал, что россияне предварительно использовали для атаки северокорейскую ракету.

Россия все чаще применяет ракеты КНДР по Украине, отметили аналитики Defense Express. Согласно их оценкам, такие ракеты редко достигают целей, но представляют серьезную угрозу для гражданского населения.

Коротко про баллістичні північнокорейські ракети / Інфографіка: Главред

Путин в КНДР - что следует знать Глава Кремля Владимир Путин 18-19 июня 2024 года побывал с визитом в Северной Корее. Там он провел встречу с местным диктатором Ким Чен Ыном. Стороны возобновили соглашение времен Холодной войны, согласно которому они будут оказывать друг другу военную поддержку в случае нападения на территории стран. В Белом доме заявили, что РФ собирает коалицию стран, среди которых Северная Корея, Иран, Сирия и частично Китай. Впрочем, как полагают в администрации Байдена, подобная "коалиция" несравнима с альянсом стран, которые поддерживают Украину. Путин создает видимость того, что Украину поддерживает якобы только Запад, а остальные страны - за Россию, отметили аналитики американского Института изучения войны. Кремль восстанавливает отношения со странами, с которыми в прошлом сотрудничал СССР.

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