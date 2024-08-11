Зеленский жестко отреагировал на удар по Киевской области: РФ использовала ракету КНДР

Украина нуждается не только в полноценном воздушном щите, чтобы остановить российский террор, но и в сильных решениях партнеров, заявил Зеленский.

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Зеленский отреагировал на гибель людей в Броварах / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жестокую и массированную атаку России 11 августа. Из-за попадания ракеты в жилой дом в Киевской области погибли 4-летний мальчик и его отец.

Владимир Зеленский прокомментировал российскую атаку и выразил соболезнования родным и близким погибших и раненых. По предварительной информации, российская армия применила северокорейскую ракету.

"Это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете", - сообщил президент.

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Зеленский добавил, что в течение этой недели россияне выпустили по территории Украины более 30 ракет и более 800 управляемых авиабомб.

"Россияне не имеют никаких географических ограничений на применение такого оружия. С первых дней полномасштабной войны вся территория нашего государства под угрозой постоянных ударов", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина нуждается не только в полноценном воздушном щите, чтобы остановить российский террор, но и в сильных решениях партнеров по снятию ограничений на использование западного оружия.

"Когда украинская дальнобойность не будет иметь лимитов, эта война точно получит лимит - мы реально приблизим ее справедливое завершение", - подчеркнул президент.

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что в ночь на 11 августа РФ выпустила ракеты и "Шахеды" по Украине. В ГСЧС Украины сообщили, что во время ночной ракетной атаки РФ в Броварском районе Киевской области обломки ракеты упали на частные жилые дома. Известно, что 35-летний мужчина и его 4-летний сын - оказались под завалами здания.

Российская ракета унесла жизнь 4-летнего мальчика. Тело мальчика нашли во время поисково-спасательных работ утром 11 августа. Известно, что семья приехала в Киевскую область, чтобы отдохнуть у бабушки и дедушки. К сожалению, вместе с мальчиком погиб и его отец. От ракетного удара пострадали еще три человека.

Вечером 10 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину КАБами и БпЛА. Воздушные силы предупредили об угрозе ударов вражескими управляемыми авиабомбами жителей Сумщины. Взрыв на Сумщине произошел примерно через 15 минут после предупреждения.

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