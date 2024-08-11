Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика

Работы на месте трагедии продолжаются, местные жители посреди завалов пытаются найти уцелевшие вещи.

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Под утро во время разбора завалов тело ребенка нашли спасатели / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, командование ВС ВС ВС Украины

В ночь на 11 августа страна-агрессор Россия ударила ракетами по Броварскому району Киевской области. В результате атаки погиб 4-летний ребенок.

Тело мальчика нашли во время поисково-спасательных работ утром 11 августа. Как сообщили в эфире телеканала "Мы-Украина", вместе с мальчиком погиб и его отец. Семья приехала в Киевскую область, чтобы отдохнуть у бабушки и дедушки.

Впоследствии стало известно, что папа с сыном находились на первом этаже одного из поврежденных домов во время ночной атаки врага. Спасти их не удалось. От ракетного удара пострадали еще три человека, они сейчас находятся в больнице в стабильном состоянии. Об этом рассказал председатель Калиновской громады Вадим Булкот.

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"Сейчас здесь пройдут следственные действия, мы вывезем все полностью, разберем мусор. Два дома, как вы видите, не подлежат восстановлению вообще. Будем все вывозить", - добавил он.

Кто такой Вадим Булкот? Вадим Булкот - избран председателем Калиновского поселкового совета, находится в должности с 2015 года. До этого был депутатом Калиновского поселкового совета У1-созыва Броварского района Киевской области.

Воздушные атаки российский оккупантов на Украину

В ночь на 11 августа Воздушные Силы сообщили об угрозе применения страной-агрессором Россией баллистического вооружения с севера. Впоследствии мощные взрывы прогремели в Киевской, Сумской и Полтавской областях.

В ГСЧС Украины сообщили, что во время ночной ракетной атаки РФ в Броварском районе Киевской области обломки ракеты упали на частные жилые дома, в результате чего погибли два человека, а трое получили ранения.

За несколько часов до этого, вечером 10 августа, в Сумах и Харькове прогремели взрывы. Россияне запустили КАБы и БпЛА.

За день до этого, 9 августа, Россия ударила по супермаркету в Константиновке. Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин отметил, что "это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян". В результате атаки всего погибли 14 человек, 44 получили повреждения.

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