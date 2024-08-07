Под Киевом - взрывы: в КОВА рассказали, что происходит

В военной администрации призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

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В небе над Киевщиной заметили дроны / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Силы обороны Юга

Утром в среду, 7 августа, в Киевской области работают силы ПВО. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Киевщина. Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

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"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - добавили в администрации.

Ранее утром мониторинговые каналы сообщали о трех вражеских дронах, которые произвольно двигаются вблизи Белой Церкви.

"Следует ожидать, что такие кружения будут до утра", - говорится в сообщении.

Атака дронов в ночь на 7 августа

В ночь на среду российские оккупанты запустили ударные беспилотники с южного направления. Около 3:00 тревогу объявили на западе страны в Тернопольской, Львовской и Франковской областях. Об этом сообщяют Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Дроны заметили в Херсонской, Николаевской, Одесской,Кировоградской,Днепропетровской и других областях Украины.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, в ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были сбиты.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по по Киевщине четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Также во время атаки враг применил две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 16 ударных БпЛА типа "Shahed".

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