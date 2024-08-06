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РФ атаковала Киевщину "Искандерами": что известно о последствиях удара

Анна Ярославская
6 августа 2024, 08:38
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Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях ночной атаки на Киевщину.
Атака дронов
РФ атаковала Украину дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были сбиты.

Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет.

По состоянию на 8:00 вторника были зафиксированы повреждения:

видео дня
  • многоквартирного дома – выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;
  • двух АЗС – выбиты окна, посечены фасады;
  • многоэтажное здание с офисными помещениями – выбита дверь, окна, посечен фасад.

Также взрывной волной поврежден дом лесника.

Пожары на местах падения обломков отсутствуют.

Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 6 августа 2024 года российские оккупанты ударили по по Киевщине четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Также во время атаки враг применил две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 16 ударных БпЛА типа "Shahed".

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

"В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БПЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Силы ПВО сбили 4 ракеты и 15 дронов
Силы ПВО сбили 4 ракеты и 15 дронов / t.me/ComAFUA

Атака РФ вечером 5 августа

Поздно вечером 5 августа в Украине объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты атаковали "Шахедами" Сумскую, Полтавскую и Черниговскую области. Мощные взрывы прозвучали в Ромнах и Конотопе на Сумщине. Также взрыв прозвучал и в самих Сумах. Известно, что там силы ПВО уничтожили вражеский разведывательный дрон.

Позже россияне атаковали страну баллистическими ракетами с севера. Мощные взрывы прозвучали в Киеве. Это подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко. Он призвал всех немедленно пройти в укрытие.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

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