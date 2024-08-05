Киев под обстрелом: РФ атаковала страну ракетами и дронами

Воздушная тревога объявлена во многих областях страны. Мощные взрывы прогремели даже в столице.

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РФ атаковала Украину ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: фото: ua.depositphotos.com

Российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Воздушная тревога была объявлена во многих областях Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Известно, что враг атаковал беспилотниками Сумскую, Полтавскую и Черниговскую области. Сообщается о том, что мощные взрывы прозвучали в Ромнах и Конотопе на Сумщине. Также взрыв прозвучал и в самих Сумах. Известно, что там силы ПВО уничтожили вражеский разведывательный дрон.

Позже россияне атаковали страну баллистическими ракетами с севера. Мощные взрывы прозвучали в Киеве. Это подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко. Он призвал всех немедленно пройти в укрытие.

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"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Известно, что в Киеве прозвучало минимум 5 взрывов, их было слышно во всем городе. Мониторинговые каналы сообщают, что россияне могли атаковать столицу "Искандером" или северокорейскими баллистическими ракетами.

По предварительным данным, обломки ракет упали в районе Броваров.

Позже в КГВА заявили, что россияне пытались ударить по Киеву и пригороду баллистическим вооружением типа "Искандер-М" или KN-23. Точная модификация ракет будет установлена позже. Украинские силы ПВО сбили эти ракеты.

"По состоянию на эту минуту в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Всегда направляйтесь в укрытия! Берегите себя", - говорится в сообщении.

В то же время стало известно, что после ракетной атаки российские оккупанты запустили "Шахелы" в сторону Киевской области и столицы.

Что известно о баллистической ракете КНДР / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 31 июля российские оккупанты совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за все время полномасштабного вторжения. Главной целью вражеских беспилотников стал Киев.

Для этого враг использовал управляемую авиационную ракету Х-59 и 89 ударных дронов типа Shahed. Такое же количество дронов российские оккупанты применяли в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. ПВО удалось сбить все цели.

Также известно, что Силы ПВО во время отражения российских дронов в ночь на 31 июля могли применить новые - нетрадиционные для такого типа задач - средства. Речь идет об использовании вертолетов.

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