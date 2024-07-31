Украина для отражения массированной атаки РФ пошла на необычные шаги: что известно

Киричевский считает это "точечной" локальной практикой, как и применение в свое время Як-52.

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Россия атаковала Киев рекордным количеством дронов / Коллаж: Главред, Фото: Facebook Киричевского, defence-ua.com

Силы ПВО при отражении российских дронов в ночь на 31 июля могли применить новые - нетрадиционные для такого типа заданий - средства. Речь идет об использовании вертолетов, указывает аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Киричевский назвал настоящим рекордом количество выпущенных врагом беспилотников на Киев.

Эксперт отметил, что об использовании менее традиционных средств сообщали сами же Воздушные силы в своей утренней сводке.

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"Воздушные Силы в своем официальном отчете указали, в частности, что кроме "традиционных" инструментов, как мобильные огневые группы, зенитно-ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и тактическая авиация, упомянуто было и "не традиционный" - армейская авиация Сухопутных войск", - отметил аналитик.

Киричевский объясняет, что армейская авиация - это именно вертолеты. То есть получается, добавил он, что возможно, сегодняшняя ночь была дебютной в плане использования вертолетов как "воздушных охотников за Шахедами".

"Тем более, что хватает концептуальных и практических наработок, как использовать советские вертолеты "Ми" для охоты на малоразмерные воздушные цели", - высказался эксперт.

Он считает это "точечной" локальной практикой, как, к примеру, использование ВСУ самолетов Як-52 для противодействия разведывательным БПЛА россиян.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Ночная атака сегодня - взрывы

Вечером во вторник, 30 июля, Россия осуществила массированный пуск крылатых ракет и "Шахедов". Взрывы гремели, в частности, в Киевской и Полтавской областях.

Атака продолжалась и в ночь на 31 июля. Только по Киеву враг выпустил около 90 "Шахедов", также фиксировалась ракета Х-59. Всего воздушная тревога продолжалась в Киевской области более 7 часов.

Удар беспилотниками по Киеву уже называют "самой массированной атакой" на город за все время полномасштабной войны.

В самом городе обошлось без пострадавших и разрушений. ПВО работала на подступах к столице.

Эксперты считают, что РФ могла применить не "Шахеды", а дешевые "герберы". Эти БПЛА были якобы призваны истощить ресурс ПВО - предположительно, для ракетного удара в ближайшее время.

Шахед - основные характеристики / Инфографика: Главред

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