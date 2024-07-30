В Украине раздаются взрывы: россияне атаковали регионы "шахедами" и ракетами

Во многих областях Украины работают системы противовоздушной обороны.

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Оккупанты атаковали Украину шахедами / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Шахеды залетели из России в Сумскую область. Некоторые беспилотники летели через Конотопский, Ахтырский районы. Также их было слышно в Сумах, работала система ПВО.

Об угрозе ударных беспилотников сообщали жителям Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областей.

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Позже новые группы "Шахедов" были зафиксированы в Сумской и Черниговской областях. Также в Воздушных силах сообщили об угрозе ракетных ударов. В КГГА уточнили, что воздушная тревога на Киевщине и в столице связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Мощные взрывы прогремели в Киеве и и Белой Церкви. В Сети сообщают, что после взрывов в некоторых районах столицы пропал свет.

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