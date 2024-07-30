В Украине раздаются взрывы: россияне атаковали регионы "шахедами" и ракетами

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Шахеды залетели из России в Сумскую область. Некоторые беспилотники летели через Конотопский, Ахтырский районы. Также их было слышно в Сумах, работала система ПВО.
Об угрозе ударных беспилотников сообщали жителям Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областей.
Позже новые группы "Шахедов" были зафиксированы в Сумской и Черниговской областях. Также в Воздушных силах сообщили об угрозе ракетных ударов. В КГГА уточнили, что воздушная тревога на Киевщине и в столице связана с угрозой применения баллистического вооружения.
Мощные взрывы прогремели в Киеве и и Белой Церкви. В Сети сообщают, что после взрывов в некоторых районах столицы пропал свет.
Новость дополняется...
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред