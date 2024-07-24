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В Харькове прогремели взрывы: РФ обстреляла город ракетами С-300, есть погибший

Анна Ярославская
24 июля 2024, 06:38обновлено 24 июля, 07:43
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Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города, второй - по частному сектору.
Дрон, мобильная группа ПВО
В Харькове прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, 126 отдельная бригада ТРО

Утром 24 июля в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты нанесли удары по городу. Местных жителей призвали находиться в укрытиях. В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в Киевской, Черкасской и Харьковской областях – угроза применения ударных БПЛА. Движение дронов постоянно меняется.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в городе было слышно несколько взрывов.

"Первый удар по Харькову пришелся в промышленную зону одного из районов города. Что касается пострадавших и разрушений, то информация уточняется. По второму прилету - удар пришелся в район частного сектора, пожар в одном из домов", - написал он.

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По словам Терехова, есть информация об одном погибшем. На местах прилетов работают все соответствующие службы.

По предварительным данным, сегодня оккупанты обстреливали Харьков ракетами С-300.

Как сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, около 05:00 оккупанты ударили по Малоданиловской общине. Есть возгорание гражданского здания. По его словам, данные о пострадавших уточняются.

Руководитель Малоданиловской общины Александр Гололобов проинформировал, что под обстрел попал поселок Лесное. Он подтвердил, что есть пострадавшие из-за вражеской атаки.

"Пятый день подряд обстреливают поселок Лесное. К сожалению, есть пострадавшие", - написал он в Telegram.

Позже руководитель ОВА уточнил, что один гражданский мужчина получил ранения, в госпитализации он не нуждался.

Малоданиловская поселковая объединенная территориальная община расположена в Харьковском районе Харьковской области.

Также Синегубов рассказал, что в Харькове зафиксированы удары по нескольким адресам. Горит частный дом. Информация о пострадавших уточняется.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Обновленная ​​информация от главы Харьковской ОВА

Синегубов сообщил, что враг ударил по Немышлянскому району. Повреждено нежилое здание и не менее 5 автомобилей. Без пострадавших.

По другому адресу есть попадание в частный жилой дом. Возник пожар. По предварительным данным правоохранителей, враг ударил ракетами, тип устанавливается.

Около пяти часов по Малоданиловской общине враг ударил "Шахедом". Возник пожар в конюшне, пострадали двое гражданских мужчин, медики оказали помощь на месте.

Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской агрессии.

Как сообщал Главред, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, можно ли считать наступление россиян на Харьковщине окончательно проваленным ввиду того, что они ничего не добились этой операцией.

Тем временем заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что российские оккупанты пытаются штурмовать украинских воинов в Харьковской области. Для этого враг активно задействует пехоту.

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