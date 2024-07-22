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"Путин очень хочет достать Харьков": Жданов раскрыл серьезный сценарий наступления РФ

Юлия Закрепа
22 июля 2024, 12:06
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Олег Жданов рассказал, что на сегодняшний день у российской армии нет оперативного резерва в свободном распоряжении.
'Путин очень хочет достать Харьков': Жданов раскрыл серьезный сценарий наступления РФ
РФ готовит большое наступление на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 14-я отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Олегом Ждановым. Общаясь с читателями, он рассказал, можно ли считать наступление россиян на Харьковщине окончательно проваленным ввиду того, что они ничего не добились этой операцией.

"Вы здесь недооцениваете противника: амбиций у россиян больше, чем их самих, а амбиции у Путина выше Спасской башни Кремля. Российские войска сами не уйдут. Особенность российских оккупантов в том, что они никогда ниоткуда сами не уходят без всякой политической выгоды", - подчеркнул Жданов.

Он также вспомнил, что их отступление из-под Киева в 2022 году было целесообразным и с военной, и с политической точек зрения. Путин тогда ожидал, что Украина подпишет Стамбульские договоренности, а Герасимов настаивал на том, что войну на два фронта еще никто не выигрывал.

"Поэтому я бы не ожидал, что россияне сами уйдут из Харьковской области - мы можем их оттуда только выбить. Учитывая характер и ментальность действий российских оккупационных войск, Путину очень хочется достать Харьков и заставить миллионный город эвакуироваться. Для нас это будет неподъемной проблемой, которую будет очень трудно решать. Бросить этот плацдарм, такой лакомый кусочек, когда осталось буквально 10-15 км до рубежа досягаемости ствольной артиллерии до Харькова, он просто не может. Это капкан", - рассказал Жданов.

Смотрите видео чата с Олегом Ждановым, как он спрогнозировал дальнейший ход войны:

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

С другой стороны, на сегодняшний день у российской армии нет оперативного резерва в свободном распоряжении, и она не может снять дивизию и бросить на Харьковщину.

"А туда надо отправлять как минимум дивизию, бригада там уже не спасет положение, батальон - тем более. Сейчас Россия бросила туда два полка территориальных войск, но это никак не изменило ситуацию. Туда нужно бросать дивизию, но вопрос - где ее взять. "Казнить нельзя помиловать". Российское командование не может определиться, что делать, в какую сторону двигаться", - отметил эксперт Олег Жданов.

Российское военное и политическое руководство попало в ловушку, из которой только два выхода: либо продолжать жечь войска в Харьковской области, но тогда эти войска нужно где-то снимать и, соответственно, ослаблять фронт. Или надо отводить войска из Харьковщины, иначе они там просто погибнут под воздействием наших огневых средств.

"И это будет позорное поражение больших масштабов для российского военного командования. Поэтому перед ними стоит дилемма. Сами россияне оттуда не уйдут, на это можно даже не рассчитывать, они будут держаться зубами за Харьковщину", - пояснил Жданов.

Напомним, что страна-агрессор Россия "сточила" 90% своего ресурса под Харьковом. Из 10 350 в штурмах из ВСУ "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, отметил заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук. Речь идет о потерях врага с начала его наступления в течение последних двух месяцев.

Россия готовит новую волну попыток прорыва на Харьков. Нужно готовиться к различным сценариям, чтобы враждебные планы оккупантов агрессора России не смогли воплотиться, подчеркнул военнослужащий Максим Жорин.

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