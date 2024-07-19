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"Будет трудно и долго": Жорин выдал жесткое заявление и назвал ошибки в мобилизации

Юлия Закрепа
19 июля 2024, 17:42
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Много времени Украина просто потратила не совсем правильно, считает Максим Жорин.
'Будет трудно и долго': Жорин выдал жесткое заявление и назвал ошибки в мобилизации
Жорин раскритиковал мобилизацию в Украине / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что во время мобилизации в Украине власть сделала несколько ошибок в самом начале.

По словам командира 3-й ОШБр, изначально людям не надо было "одевать на голову" надежды о каждых двух месяцах или каждых двух неделях. Следует было сразу сказать правду о том, что будет трудно и долго. Тогда мы начали бы процесс мобилизации общества.

"И сейчас имели бы ситуацию, когда мы не искали, не ловили бы, не наказаниями занимались, а у нас был бы за это время нормальный учет всего мужского населения призывного возраста, и мы бы выбирали тех, кто нам нужен сегодня в армии. То есть не было бы вообще этой истории, истерии с тем, что кто-то кого-то ищет, кто-то кого-то ловит. Просто все стоят на учете и берут исключительно тех, кто сегодня нужен по возрасту, по специальности, по профессии, по опыту и так далее. Просто армия дает свой запрос, и мы уже получаем профессионалов, или людей, которые непосредственно нужны. И, безусловно, это было бы гораздо эффективнее", - отметил Жорин, передает ТСН.

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Он также подчеркнул, что много времени Украина просто потратила не совсем правильно.

"Мы занимались тем, что давали надежду на каждые две недели от информационного повода до следующего, от решения Конгресса до какой-то операции, до каких-то планов, до поддержки Запада. И мы все время, гражданское население, жило надеждами, что завтра, послезавтра все закончится. Хотя на самом деле мы должны были сразу трезво и по-взрослому понять, что ситуация крайне сложная, все мы живем в новых реалиях, и эти реалии - война, и мы все должны к ней готовиться. Тогда была бы ситуация абсолютно понятна, когда все готовы, но воюют только те, кому нужно", - пояснил Жорин.

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а впоследствии - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, сколько людей нужно на фронте. При этом он пояснил, что политическое руководство страны работает над обеспечением армии оружием, амуницией и технологиями.

Аналитики сообщили, что в Украине растет уровень мобилизации. В Минобороны Украины не называют точных данных, однако уровень мобилизации за последние два месяца значительно увеличился. В течение нескольких месяцев, усиленные западным вооружением, военнослужащие ВСУ пытались удержать оборону против РФ.

Стало известно, на сколько дают отсрочку аграриям от мобилизации. В Украине действуют автоматически пролонгированные бронирования на 3 месяца, без необходимости подавать никакого пакета документов. Общая норма - 50%, но по определенным профессиям в утвержденном перечне.

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