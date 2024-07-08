Спланированные цели РФ: Жорин высказался об ударах по жилым домам и Охматдету

Детская больница "Охматдет" и жилой дом, которые сегодня атаковали россияне, были спланированными целями, говорит Жорин.

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Жорин высказался об ударах по жилым домам и Охматдете / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Игорь Клименко

Сегодня, 8 июля, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине. Однако, сейчас в войне нет "случайных попаданий". Об этом заявил экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, комментируя сегодняшнюю ракетную атаку на Киев.

По его словам, детская больница "Охматдет" и жилой дом, которые сегодня атаковали россияне, были спланированными целями.

Он отмечает, что оккупанты с первого дня полномасштабной войны "абсолютно сознательно" уничтожают украинцев, в том числе и детей.

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"Все те, кто прячется сейчас от мобилизации, кто распространяет российские фейки, кто блокирует работу ТЦК - вы должны понимать, какие последствия могут быть в случае, если наша страна перестанет бороться. Защита Украины это ответственность каждого, и сегодняшний обстрел должен об этом всем еще раз напомнить. Война спрашивать, кто там для неё нерожденный, не будет", - подчеркнул он.

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически-многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николаю Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Удар РФ по "Охматдету" - что известно

Напомним, утром 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что под завалами находятся люди. Там работают спецслужбы.

Как сообщил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, удар по Охматдету пришелся на корпус, где дети получали диализ.

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